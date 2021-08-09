Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, gülgiller familyasının en güzide meyvelerinden biri olan mürdüm erikli tariflere yer veriyorum. Mürdüm eriğinin anavatanı Anadolu'dur. Daha sonra Kafkasya'ya, ardından da Hazar Denizi çevresine ve dünyaya yayılan bu erik çeşidi, kışların ılık geçtiği bölgelerde yetişir. Halk arasında bardak eriği veya kara erik olarak da adlandırılan, yaz başında çiçek açan bu nazlı meyve; dikiminden ancak iki yıl sonra ürün vermeye başlar. Ağustos- Eylül aylarında meyvesi olgunlaşan mürdüm eriği; hafif irice, sivri çekirdekli, gevrek etli ve mayhoş bir tada sahiptir. Meyve olgunlaşıp yumuşadıkça eti de tatlanır. Meyve ne kadar olgunlaşırsa saklama süresi o derece kısalır. Bu sebeple çarşı, pazardan alınan olgun mürdüm eriğini bir-iki gün içinde tüketmekte fayda var diyebilirim.



MÜRDÜM ERİĞİ SOSLU SÜTLÜ TATLI



MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 paket vanilya

SOS İÇİN:

10-15 adet mürdüm eriği

1 çay bardağı şeker

YAPILIŞI: Önce eriklerin çekirdeklerini ayıklıyoruz, blenderdan geçiriyoruz. Bir tencereye aktarıyoruz, üzerine şeker ekleyip orta ateşte renk değiştirene kadar pişiriyoruz. Muhallebi malzemesini bir tencereye koyup devamlı karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyoruz. Servis kaselerine paylaştırıyoruz. Üzerine erikli sos koyuyoruz. Buzdolabında iki saat bekletiyoruz.



MÜRDÜM ERİĞİ MARMELATI



MALZEMELER

1 kg. mürdüm eriği

5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

1 tatlı kaşığı tereyağı

1/2 adet limon suyu

YAPILIŞI: Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğümüz mürdüm eriklerini, ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartıyoruz. Mürdüm eriklerinin üzerine toz şekeri ekledikten sonra kapağını kapatıp suyunu bırakması için beş saat kadar bekletiyoruz. Toz şeker ile birlikte kendi suyunu bırakan eriklere; su, çubuk tarçın ve karanfil ekliyoruz, 40 dakika kadar kaynatıyoruz. Çok fazla köpürmemesi ve parlaklık kazanması için tereyağını ekliyoruz. Limon suyunu ilave edip 10 dakika daha pişirdikten sonra tel süzgeçten geçiriyoruz ve kıvam alan marmelatı kavanozlara dolduruyoruz.



MÜRDÜM ERİKLİ KITIR TATLI



MALZEMELER

KITIR HAMURU İÇİN:

150 gr. un

140 gr. donmuş tereyağı

100 gr. esmer şeker

50 gr. toz badem

75 gr. öğütülmüş yulaf

Vanilya

MEYVE KARIŞIMI İÇİN:

1 kase mürdüm eriği

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet çubuk tarçın

4 adet karanfil

1 yemek kaşığı mısır nişastası

YAPILIŞI: Kıtırları hazırlamak için; un, esmer şeker, öğütülmüş yulaf ve vanilya esansını mutfak robotunda karıştırıyoruz. Toz bademi karışıma ekliyoruz. Ardından küp şeklinde soğuk tereyağını katıp tüm malzemeyi ufalanacak kıvama gelene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Crumble'ın meyveli kısmını hazırlamak için tavayı orta derece ateşte ısıtıyoruz. Sırasıyla çekirdekleri alındıktan sonra küp şeklinde kesilmiş mürdüm eriği, esmer şeker, çubuk tarçın, vanilya çekirdekleri ve tane karanfilleri ekliyoruz. Yaklaşık 8-10 dakikalık pişirme süresinin ardından, karışım rengini almaya başladığında tereyağını ekliyoruz. Erikler yumuşadığında sularını süzdürüp kenara ayırıyoruz. Tavadaki suya soğuk suyla açılmış mısır nişastasını çırparak ekliyoruz. Bir müddet daha pişiriyoruz. Karışım soğuduğunda erikleri ekliyoruz. Tatlıyı servise hazır hale getirmek için; meyve karışımını bir tavada ısıtıyoruz, fırına girebilen bir kabın içine yayıyoruz. Üzerini kıtır parçacıklarıyla kaplayıp 15 dakika boyunca 200 derecede pişiriyoruz.