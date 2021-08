Gaziantep'in en özel lezzetlerini bir sofrada topluyoruz bu akşam. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ŞİVEYDİZ



MALZEMELER

1 kg. taze sarımsak

500 gr. pırasa

Yarım kg. kemikli et

300 gr. süzme yoğurt

Tuz ve karabiber

1.5 su bardağı haşlanmış nohut

ÜZERİ İÇİN:

Sıvı yağ ve kuru nane

YAPILIŞI: Öncelikle eti düdüklü tencerede haşlıyoruz. Yeşil sarımsakların yeşil sap kısımlarını kesiyoruz, pırasaları da aynı şekilde kesip suya koyuyoruz. Birkaç kez suyunu döküp tekrar suda bekletiyoruz. Pişen etleri düdüklü tencereden çıkartıyoruz, et suyunu süzüp tekrar düdüklü tencereye koyup içine doğramış suda bekletilmiş sarımsak ve pırasayı süzerek koyarak 10 dakika pişiriyoruz. Pişen sebzelerin içine nohut ve etleri koyup tuzunu ayarlıyoruz. Ayrı bir kapta yoğurdu çırpıyoruz, daha sonra yemeğin suyundan azar azar yoğurdun içine döküp ılıtıyoruz. Ilınan yoğurdu yemeğe karıştırıp üzerine karabiber ilave ediyoruz, daha sonra sıvı yağ ile nane yakıp üzerine dökerek servis ediyoruz.



ALACA ÇORBA



MALZEMELER

1 su bardağı dövme (aşurelik buğday)

Yarım su bardağı nohut

Yarım su bardağı yeşil mercimek

1 çorba kaşığı acı biber salçası

2 adet orta büyüklükte soğan

1 çorba kaşığı kırmızı toz biber

4 adet kurutulmuş kırmızı dolmalık biber

Birkaç dal kurutulmuş ya da taze tarhun

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Dövme mercimek ve nohutu önceden ıslatın. Derin bir tencerede bol suda haşlayın. Nohutlarınız yumuşayınca yeşil mercimeği ve salçanızı ekleyin ve iyice pişirin. Soğanları halka halka doğrayın, biberleri elinizde parçalara ayırın ve bakliyatlara ekleyin. Kırmızı biber, tuz ve bir tutam karabiberi ekleyin. Tencerenizi ocaktan alın. Bir tavada zeytinyağı ve tarhunu ısıtın ve çorbanızın üzerine gezdirin.



ZERDE SÜTLAÇ



MALZEMELER

1 lt. süt

1 kahve fincanı pirinç

2/3 bardak kaynar su

1 su bardağı pirinç

8-10 bardak su

4 su bardağı şeker

1-2 yemek kaşığı gül suyu

1 yemek kaşığı safran

YAPILIŞI: Sütlaç için; sütü ocağa koyup kaynatın, üzerine yıkadığınız pirinci ekleyip kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Pirinçler uzamaya başlayınca çok koyu olmamasını istiyorsanız, üzerine kaynar sudan ilave edin. Pirinçler piştikten sonra altını kapatıp kaselerin yarısına kadar paylaştırın. Tezgahın üzerine soğumaya bırakın. Zerde için; pirince sekiz bardak su ve bir bardak şeker ekleyerek ocağa alın. Kaynamayınca altını kısın ve üç bardak şeker ekleyin. Pirinçler yumuşayıp şiştikçe su miktarı az gelebilir, duruma göre kaynar su ilavesi yapın. Bir yemek kaşığı safranı iki-üç yemek kaşığı sıcak suya ıslatın, safranlı suyu süzgeçten geçirin. Sarı suyu zerdenin üzerine ekleyip bir iki taşım kaynatın. Ocağı kapatıp gül suyunu ilave edin. Sütlaçların üzerine zerdeleri dökün.