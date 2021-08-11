Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Ege rüzgarı esecek. Gastronomi temalı etkinlikler ile dünyadan ve Türkiye'den farklı mutfakları, ustalarıyla gerçekleştiği sohbetler ve workshoplar ile misafirlerine tanıtmaya devam eden Dalaman'daydım. Ege'nin köy ve kasabalarında hâlâ yaşamakta olan doğal lezzetleri masaya yatıran gurme şefler Ahmet Güzelyağdöken, Tolga Kamiloğlu ve Tamer Özkan'dan tam bir Ege mutfağı şölenine tanıklık ettim. Tadı damağımda kalan lezzetleri sizlerle paylaşmadan edemedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.



PAŞA MEZE



MALZEMELER

1 kalıp beyaz peynir

200 gr. domates salçası

100 gr. biber salçası

1 bağ maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI:

Peyniri elimizle iyice eziyoruz, salçaları katıp yoğurmaya devam ediyoruz, baharatları ve yağı ekliyoruz. Rengini aldığı zaman maydanozu ekleyip servis ediyoruz.



DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI



MALZEMELER

2 demet deniz börülcesi

2 diş sarımsak

Limon

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Deniz börülcelerini bol suda bekletip yıkayın. Tencerede kaynamakta olan suya atıp 15 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra börülceleri köklerinden tutup kılçıklarını tek tek sıyırın. Ayıkladığınız deniz börülcelerini servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı, sarımsak, limon ve tuz ile hazırladığınız sosu dökerek karıştırın. Not: Deniz börülceleri tuzlu olduğu için haşlarken suyuna tuz koymayın. Deniz börülcesini mayonezli sarımsaklı yoğurt ile de karıştırıp yiyebilirsiniz.



NEFİS GİRİT EZMESİ



MALZEMELER

200-250 gr. kadar yağlı peynir

200 gr. lor peynir

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 çay bardağı ceviz içi (ezilmiş)

ÜZERİNE GEZDİRMEK İÇİN:

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Pul biber

YAPILIŞI: Peyniri çatalla iyice ezelim. Üzerine lor peyniri, ezilmiş sarımsak ve cevizi, zeytinyağını ekleyip güzelce karıştıralım. İnce ince doğradığımız maydanoz ve dereotu da ilave edelim karıştıralım. Servis tabağına alıp, üzerine zeytinyağı gezdirip pul biber serpelim.