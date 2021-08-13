Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Peygamber Efendimiz'in de en sevdiği tatlı olan sahine ile helva algımızın bir tık dışına çıkıyorum... Diğer yandan havuç helvası ve kuru meyveli irmik helvasının da şaşırtıcı lezzeti ile sizleri tanıştırmak istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



SAHİNE



MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı tahin

ÜZERİ İÇİN:

Susam

Ceviz

YAPILIŞI: Oda sıcaklığındaki 1 ye-

1 su bardağı ceviz içi mek kaşığı tereyağını, 2 yemek kaşığı bal ile krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından 2 yemek kaşığı tahin ekleyip karıştırın. Üzerine susam ve ceviz serpip servis edin.



KURU MEYVELİ İRMİK HELVASI



MALZEMELER

2 su bardağı irmik

5 yemek kaşığı iç badem

200 gr. tereyağı

10-12 adet k.incir-k.kayısı-gün kurusu

ŞERBETİ İÇİN:

2.5 su bardağı süt

1.5 su bardağı su

1.5 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI: Kuru meyveleri haşlayın ve küpler halinde doğrayarak bir kenara alın. Bir tencereye süt, su ve şekeri alarak orta ateşte kaynatın. Şerbet kaynamaya başlayınca hazırladığınız kuru meyveleri de ekleyin ve birlikte 5 dakika daha kaynatarak ateşten indirin. Helvamız için tereyağını tencereye alarak eritin ve bademleri ekleyin. Bademler renk değiştirmeden irmiği ekleyerek kavurun. İrmik kokusunu vermeye başlayıp pembeleşince şerbetini ekleyerek kısık ateşte çektirin. Şerbetini çeken helvanızı karıştırın ve üzerine kağıt havlu kapatarak demlenmeye bırakın.



CEVİZLİ HAVUÇ HELVASI



MA LZEMELER

6-7 adet havuç

1 su bardağı toz şeker

2 yumurta

125 gram tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı un

1 su bardağı ceviz içi

YAPILIŞI: Havuçları soyup yıkayın, bir tencereye koyup üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Suyunu süzüp robotla püre haline getirin. Bir bardak şekerden 3 yemek kaşığı alıp havuç püresinin üzerine ekleyin, orta ateşte 10 dakika karıştırarak kavurun. Kavurduktan sonra yağı ekleyip ocağın altını kapatın ve sıcağıyla erimesini sağlayın. Soğumaya bırakın. Bir kaba yumurtaları ve kalan şekeri koyup çırpın. Üzerine soğumuş havuçlu karışımı, unu, tarçını ilave edip tekrar çırpın. Bir bardak ceviz içini parçalamadan bütün bir şekilde harca ilave edip kaşıkla karıştırın. Karışımı yağlanmış fırın kabına döküp üzerini düzleştirin. 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar 15-20 dakika pişirin.