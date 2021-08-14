Herkese merhaba. Kayseri sofrasından sesleniyorum bugün size. Kayseri mutfağında bazı et yemekleri fırınlarda pişer. Güveç ve fırın ağzı bunlardan en popüler olanları. Önceki akşam da sofranın tam ortasına nar gibi kızarmış olağanüstü lezzette bir fırın ağzı geldi. "Hangi kasap pişirdi bu harika lezzeti?" diye sormadan edemedim. Kasabımızın ismi Ali Germirlioğlu imiş. Kasaba yemek hazırlatma adeti çoğumuz için ütopik bir fikir gibi ama bence şahane.
SUCUK İÇİ
MALZEMELER
1 kg. kıyma
80 gr. toz kırmızı biber
20 gr. kimyon
10 gr. baharat (tercihe göre)
20 gr. tuz
125 gr. sarımsak
YAPILIŞI: Sarımsakları sıcak suda bir müddet beklettikten sonra kabuklarını soyarak robotta parçalıyoruz. Kıyma ve diğer malzemeleri sırayla karıştırıp iyice yoğuruyoruz. Hazırlanan harçtan elimizle küçük parçalar koparıp top haline getiriyoruz, buzlukta ya da derin dondurucuda muhafaza ediyoruz.
NEVZİNE
MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
1 su bardağı zeytinyağı
100 gr. oda sıcaklığında tereyağı
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı tahin
Yarım çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
Bol miktarda ceviz
Aldığı kadar un
ŞERBETİ İÇİN:
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
4-5 damla limon suyu
Yarım su bardağı pekmez
YAPILIŞI: Şerbeti kaynatıyoruz, ocaktan alınca pekmezi ilave ediyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Hamur malzemesini sert bir hamur olacak şekilde yoğurup fırın tepsisine elimizle bastırıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Hamur fırından çıktıktan 5 dakika sonra üzerine soğumuş şerbeti döküyoruz.
FIRIN AĞZI
MALZEMELER
1 kg. kuzu pirzola
100 gr. kuyruk yağı
1 adet kuru soğan
10 adet sivri biber
5 adet domates
2 baş sarımsak
YAPILIŞI: Öncelikle ufak boy fırın tepsimizin en altına ince dilimlenmiş kuyruk yağımızı yerleştiriyoruz. Üzerine sivri biberlerimizi, kuru soğanımızı yayıyoruz. Üzerine toz kırmızı biber, kekik, karabiber ve tuz serpiyoruz. Daha sonra pirzolalarımızı boşluk kalmayacak şekilde biber ve soğanların üzerine diziyoruz. Aynı baharatlama işlemini bu kata da uyguluyoruz. Etlerin üzerine sarımsaklarımızı doğramadan yayıyoruz. Kabukları soyulup yarım ay şeklinde doğranmış domatesleri etlerin üzerini kaplayacak şekilde yerleştirip tuz serpiyoruz. Bu yemekte sadece kuyruk yağı kullanıyoruz. Tepsiyi folyo ile kaplayıp fırına pişirilmek üzere gönderiyoruz. Evde pişirmek isterseniz 200 derece fırında 1.5 saat yeterli oluyor. Son 10 dakika folyoyu açarsanız üzerinin kızarmasını sağlarsınız.