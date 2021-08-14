Herkese merhaba. Kayseri sofrasından sesleniyorum bugün size. Kayseri mutfağında bazı et yemekleri fırınlarda pişer. Güveç ve fırın ağzı bunlardan en popüler olanları. Önceki akşam da sofranın tam ortasına nar gibi kızarmış olağanüstü lezzette bir fırın ağzı geldi. "Hangi kasap pişirdi bu harika lezzeti?" diye sormadan edemedim. Kasabımızın ismi Ali Germirlioğlu imiş. Kasaba yemek hazırlatma adeti çoğumuz için ütopik bir fikir gibi ama bence şahane.







SUCUK İÇİ

MALZEMELER

1 kg. kıyma

80 gr. toz kırmızı biber

20 gr. kimyon

10 gr. baharat (tercihe göre)

20 gr. tuz

125 gr. sarımsak

YAPILIŞI: Sarımsakları sıcak suda bir müddet beklettikten sonra kabuklarını soyarak robotta parçalıyoruz. Kıyma ve diğer malzemeleri sırayla karıştırıp iyice yoğuruyoruz. Hazırlanan harçtan elimizle küçük parçalar koparıp top haline getiriyoruz, buzlukta ya da derin dondurucuda muhafaza ediyoruz.







NEVZİNE

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 su bardağı zeytinyağı

100 gr. oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tahin

Yarım çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Bol miktarda ceviz

Aldığı kadar un

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Yarım su bardağı pekmez

YAPILIŞI: Şerbeti kaynatıyoruz, ocaktan alınca pekmezi ilave ediyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Hamur malzemesini sert bir hamur olacak şekilde yoğurup fırın tepsisine elimizle bastırıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Hamur fırından çıktıktan 5 dakika sonra üzerine soğumuş şerbeti döküyoruz.







FIRIN AĞZI

MALZEMELER

1 kg. kuzu pirzola

100 gr. kuyruk yağı

1 adet kuru soğan

10 adet sivri biber

5 adet domates

2 baş sarımsak

YAPILIŞI: Öncelikle ufak boy fırın tepsimizin en altına ince dilimlenmiş kuyruk yağımızı yerleştiriyoruz. Üzerine sivri biberlerimizi, kuru soğanımızı yayıyoruz. Üzerine toz kırmızı biber, kekik, karabiber ve tuz serpiyoruz. Daha sonra pirzolalarımızı boşluk kalmayacak şekilde biber ve soğanların üzerine diziyoruz. Aynı baharatlama işlemini bu kata da uyguluyoruz. Etlerin üzerine sarımsaklarımızı doğramadan yayıyoruz. Kabukları soyulup yarım ay şeklinde doğranmış domatesleri etlerin üzerini kaplayacak şekilde yerleştirip tuz serpiyoruz. Bu yemekte sadece kuyruk yağı kullanıyoruz. Tepsiyi folyo ile kaplayıp fırına pişirilmek üzere gönderiyoruz. Evde pişirmek isterseniz 200 derece fırında 1.5 saat yeterli oluyor. Son 10 dakika folyoyu açarsanız üzerinin kızarmasını sağlarsınız.