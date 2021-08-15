Herkese merhaba. Kahvaltıda yulaf ezmesini farklı türevlerde pişirmek son yılların en trend kahvaltı alışkanlıklarından bir tanesi. Yulaf ezmesi, her sağlıklı beslenmenin içinde bulunması gereken bir gıda maddesi. Yulaf ezmesini mükemmel yapan ise düşük glisemik indekse sahip olmasıdır. Kaliteli karbonhidrat tam olarak böyle bir şey aslında... Gün boyunca özellikle kilosunu koruyan ya da vermeye çalışanlar için dengeli bir şekilde enerji sağlıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KAKAOLU MUZLU YULAF LAPASI



MALZEMELER

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yulaf

1 adet muz

1 tatlı kaşığı kakao

YAPILIŞI: Sütü, kakaoyu, yarım muzu ve yulafı bir tencerenin içinde kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Yulaflar sütü emip süt koyulaşmaya başlayınca ocaktan alıp kaseye boşaltıyoruz. 5 dakika kadar ılımasını bekliyoruz. Üzerini dilimlenmiş muz ve istediğimiz meyve ile süslüyoruz.



ŞEFTALİLİ YULAF LAPASI



MALZEMELER

4 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı badem sütü

Çay kaşığının ucuyla tarçın, zencefil, vanilya

1 adet şeftali

ÜZERİ İÇİN:

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

YAPILIŞI: Şeftalileri minik minik doğruyoruz ya da blenderda püre haline getiriyoruz. Diğer tüm malzeme ile birlikte ocağa alıp kısık ateşte pişiriyoruz. Servis ederken fıstık ezmesi ilave ediyoruz.



ELMALI TARÇINLI YULAF LAPASI



MALZEMELER

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay bardağı yağsız süt

1 adet elma

2 adet ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI:

Elmayı küçük bir tencerenin içine rendeliyoruz. Yulaf ezmesi, ceviz içi, tarçın ve sütü de tencereye ekliyoruz. Orta dereceli ateşte, sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Yulaf ezmesi yumuşadığında ateşten alıyoruz.