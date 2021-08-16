Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün karşı konulamaz kokuları ve çıtır çıtır halleriyle nefis çay saati lezzetleri var. Umarım beğenirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



SAYA ÇÖREĞİ



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yoğurt (tepeleme)

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

6 su bardağı un

ARASI İÇİN:

100 gr. tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı



YAPILIŞI: Hamuru için süt, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu karıştırma kabına alalım. Önce çırpıcı ile malzemelerin güzelce karışmasını sağlayalım.

Daha sonra unu ilave edelim.

Hamurumuz hazır olduktan sonra bir kenara alalım.

Tavaya tereyağını alalım, tereyağı tamamen eridikten sonra üzerine sıvı yağ ilave ederek ocaktan alalım, soğumaya bırakalım...

Hamurumuzu un serpmiş olduğumuz tezgahta yoğuralım.

Daha sonra 8 eşit parçaya bölerek bezeler hazırlayalım.

Bezemizi ilk önce elimizle hafifçe büyütelim, daha sonra merdaneyle açalım. Daha sonra tezgahtan alarak fırın tepsisine yerleştirelim..

Hazırlamış olduğumuz yağlı karışımdan 2-3 kaşık kadar üzerine dökerek her yerine gelecek şekilde sürelim. Bu şekilde 4 tane bezeyi aralarına yağ sürerek üst üste yerleştirelim.

4 kat üst üste yerleştirdiğimiz hamurları bir kenara alalım ve başka bir tepsi alarak diğer bezelere de aynı işlemi uygulayalım.

İlk hazırladığımız tepsideki hamuru tezgaha alalım.

İlk önce elimizle bastırarak hafifçe genişletelim.

Yeterince inceldikten sonra açmış olduğumuz hamurun en üst katına tekrar yağ sürelim ve bir kenarından başlayarak çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapalım. Son olarak hazırladığımız ruloyu kendi etrafında dolayarak gül böreği şekline getirelim. Aynı işlemi diğer tepside bekleyen hamurlarımız için de uygulayalım. Her iki hamurumuzu da gül böreği formuna getirdikten sonra birer küçük tabağa alalım. Üzerlerini streçleyerek bu şekilde 30 dakika -1 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım.

İlk olarak tezgaha bir tane pişirme kağıdı yerleştirelim ve buzdolabında dinlendirdiğimiz hamurlardan bir tanesini pişirme kağıdı üzerine alalım.

İlk önce elimizle birazcık genişletelim, daha sonra merdane ile ortadan kenarlara doğru hamurumuzu inceltelim.

Açmış olduğumuz çöreğimizi fırın tepsisine alalım.

Ve son olarak çöreklerimizin üzerine yumurta sarısını sürelim.

200 derecede önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirelim.



PATATESLİ ÇITIR BÖREK



MALZEMELER



4 adet yufka

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı un

İÇ HARCI İÇİN:

4 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta

YAPILIŞI: Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyarak küçük küçük doğrayın.

Rendelediğiniz ya da küçük doğradığınız soğanı sıvı yağda kavurduktan sonra patatesleri ilave edin ve nane, tuz, kırmızı toz biberi de ekleyerek kavurun.

Sıvı yağ, sirke, un ve tuzu iyice çırparak boza kıvamında bir sos hazırlayın.

Yufkalardan bir tanesini serin ve yarısının üzerine hazırladığınız sostan 3-4 yemek kaşığı dökerek fırça ile yayın.

Yufkanın diğer yarısını soslu kısmın üzerine kapatın ve üzerini tekrar sos ile ıslatın.

2 katlı yufkanızı pizza dilimi şeklinde 6 parça kesin ve üçgenlerin kalın kısımlarına iç harcından koyarak sigara böreği sarar gibi sarın.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serperek 180 derece ısıttığınız fırında patatesli börekler kızarana kadar pişirin.



5 DAKİKA KURABİYESİ



MALZEMELER

250 gr. tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 yumurta sarısı (akı üzerine)

Kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı)

ÜZERİ İÇİN:

1 çay bardağı fındık kırığı

1 yemek kaşığı toz şeker

Yumurta akı

YAPILIŞI: İlk olarak yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı, pudra şekeri, yumurta sarısını alarak yoğuralım. Daha sonra un ve kabartma tozu ilave edip kulak memesi kıvamına gelecek şekilde yoğuruyoruz. Ayrı bir kabın içerisine fındık kırığı ile şekeri karıştıralım. Hamurdan parçalar kopartarak yuvarlayıp önce yumurta akına batırıp kırılmış fındık ve şeker karışımına bulayalım. Kurabiyelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirelim.