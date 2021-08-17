Akşama ne pişirsem sorunsalı tüm kadınların ortak derdi. Ben de bugün akşam menümü sizinle paylaşmak istedim. Hem çok doyurucu, hem de son derece pratik. Bakalım beğenecek misiniz?



GÜVEÇTE SOSLU KÖFTE MALZEMELER



KÖFTE MALZEMELERİ:

Yarım kilogram köftelik kıyma

2 dilim bayat ekmek

1 adet rendelenmiş kuru soğan

Kuru nane

Kimyon

Karabiber

Pul biber

Tuz

Kızartmak için sıvı yağ



SOSU İÇİN:

3 adet büyük domates

Yarım yemek kaşığı domates salçası

3 diş sarımsak

Kekik

Tuz

Tereyağı

ÜZERİ İÇİN:

Rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI: Köfte malzemelerini yoğurma kabına alalım.

Birbirini alıncaya kadar iyice yoğuralım.

Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım.

Köfteyi buzdolabında yarım saat kadar dinlendirelim.

Kızgın yağda arkalı önlü kızartalım ve güveç kaplarına eşit şekilde paylaştıralım.

Domatesin kabuklarını soyup küçük küçük doğrayalım ve küçük bir tencereye alalım.

Tereyağını da ilave edelim.

Kızartma yağından 1-2 kaşık da sosun içine koyalım.

Domatesleri biraz pişirelim.

Salça, sarımsak, tuz ve kekiği de ilave edelim.

Domatesler yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Bunları da köftelerin üzerine eşit şekilde ilave edelim.

250 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirelim.

Fırından çıkarıp üzerine rendelenmiş kaşar peynirini de serpelim.

Üzeri kızarıncaya kadar tekrar fırına verip pişirelim.



BİSKÜVİLİ SOĞUK PASTA



MALZEMELER

20-24 adet petibör bisküvi

100 gr. bitter çikolata

250 gr sütlü çikolata

175 gr. Hindistan cevizi yağı

2 adet orta boy taze yumurta

2 yemek kaşığı kakao

75 gr. pudra şekeri

2 yemek kaşığı süt

22-25 cm. uzunluğunda kalıp

YAPILIŞI: Öncelikle kek kalıbımızın içine streç film yerleştiriyoruz. Bir tencereye az su koyup kaynatıyoruz. Üzerine daha ufak, başka bir tencere oturtup çikolataları ve yağı da içine alıyoruz. Ara sıra karıştırarak, çikolata ve yağın erimesini sağlıyoruz. Çikolatalar ve yağ benmari usulüyle erirken, bir kapta yumurta, kakao, pudra şekeri ve sütü homojen olana kadar çırpıyoruz... Eriyen sıcak çikolata-yağ karışımını, yavaşça yumurtakakao karışımına boşaltıp, mikserle koyu bir krema olana kadar hızlıca çırpıyoruz. Sonra kenarda bekleyen kalıbımıza biraz kremadan boşaltıp kaşıkla düzeltiyoruz. Üzerine 4 adet yan yana gelecek şekilde bisküvi diziyoruz. Bisküvilerin üzerine tekrar 3-4 kaşık krema ve tekrar 4 bisküvi yan yana diziyoruz. En son kata tekrar krema sürüp, üzerine kalıbın kenarlarından sarkan streç filmi kapayıp, bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Ertesi gün ters çevirip, dilim dilim kesip servis ediyoruz.