Herkese merhaba, çikolata öyle bir malzeme ki hangi lezzete eklense, sonucu bambaşka bir boyuta taşıyor. Minik minik çikolata kaplı ikramlıklar ise bir kere tadına bakıldı mı asla unutulmuyor.



ÇİKOLATA KAPLI BONBON



MALZEMELER

3-4 su bardağı kadar ufalanmış kakaolu kek

2 tane küçük muz

80 gr. sütlü ya da bitter çikolata

YAPILIŞI: Keki rondoda ya da elimizle ufalayalım.

Muzları püre halinde ezelim.

Kek ve ezilmiş muzu karıştırıp güzelce yoğuralım.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlak ya da rulo sekli verelim.

80 gr çikolatayı benmari usulü eritelim.

Hazırladığımız topları iki çatal yardımıyla çikolataya bulayıp yağlı kağıt serili tepsiye dizelim.

10 dakika kadar çikolatanın donması için buzlukta bekletelim.

Donması için 10 dakika daha dolapta dinlendirelim.



ÇİKOLATA KAPLI HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLARI



MALZEMELER

1 poşet krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Alabildiği kadar hindistan cevizi

İÇİ İÇİN;

İsteğe göre biraz fındık, badem veya çam fıstığı

ÜZERİ İÇİN;

250 gr. sütlü sade çikolata

3 tatlı kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: İlk önce sütü ve krem şantiyi katılaşana kadar çırpın.

Katılaşan krem şantinin üzerine hindistan cevizini azar azar ilave edin.

Ele yapışmayacak yumuşak kıvama geldiğinde buz dolabına kaldırıp yarım saat kadar dinlendirin Dinlenen hindistan cevizli harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın isteğe göre içine fındık veya fıstık koyun, elinize yuvarlayın.

Buzdolabında tekrar biraz dinlendirin.

Sütlü çikolatayı benmari usulü eritin.

Sıvı yağı çikolatayla iyice karıştırın.

Hindistan cevizi toplarını içine batırıp iyice çikolataya bulayıp çatalla çıkarın ve buzdolabında çikolata donana kadar dinlendirip servis yapın.



ÇİKOLATA KAPLI KAHVELİ TRÜF



MALZEMELER

24 adet kedidili bisküvi

120 gr. çikolata (bitter ve sütlü karışık)

100 gr. labne peyniri

180 ml. sıcak su

1.5 tatlı kaşığı granül kahve

KAPLAMAK İÇİN:

160 gr. çikolata (bitter ya da sütlü kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI: İlk olarak kedidili bisküvilerimizi mutfak robotunda un haline getirelim.

Granül kahveyi bir fincana alarak üzerine kaynar su ekleyelim ve karıştıralım.

Hazırladığımız sıcak kahveyi çikolatanın üzerine dökerek çikolata eriyene kadar karıştıralım.

Tüm malzemeleri yani bisküvileri, çikolatalı kahveyi ve labne peynirini derince bir kaba alarak güzelce karıştıralım.

Hazırladığımız harçtan bir miktar alarak elimizle ceviz büyüklüğünde toplar hazırlayalım.

Trufflerimizi kaplamak için çikolatamızı benmari usulü eritelim.

Hazırladığımız topları çikolataya bulayarak pişirme kağıdının üzerine yerleştirelim.

Buzdolabında çikolatalar tamamen donuncaya kadar bekletelim.