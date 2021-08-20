Herkese merhaba. Yoğurt hemen hepimizin evlerinde buzdolabında hali hazırda bulunan bir malzeme. Hem çok sağlıklı, hem de ulaşılabilir olduğu için bugün sizlere yoğurt ile yapabileceğiniz tatlılar hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ÇİLEKLİ DONUK YOĞURT



MALZEMELER

1/2 kilo çilek

2 su bardağı yağsız yoğurt veya yağsız süzme yoğurt

2 çorba kaşığı bal

YAPILIŞI: Çilekleri ve yoğurdu parçalayıcıda tercih ettiğiniz krema kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Bir kabın içine alıp dondurucuda bir kaç saat dondurun. Dondurucudan çıkartıp iyice karıştırıp biraz daha dondurduktan sonra çıkarıp 5 dakika kadar hafif yumuşamasını bekleyin. Ardından kaşıkla kaselere paylaştırın. Her bir kasedeki dondurmanın üzerine bir tatlı kaşığı bal gezdirin.



YOĞURT TATLISI



MALZEMELER

3 yumurta

3 Çay bardağı un

3 çay bardağı irmik

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı limon veya portakal kabuğu rendesi

2 su bardağı un

ŞERBETI İÇİN :

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI: Suyu ve toz şekeri tencereye koyup, kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin. Altını kısıp, kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kaynatın ve ocaktan alın. Yumurta ve şekeri 5 dakika çırpın. Diğer malzemeler ekleyip, iyice çırptıktan sonra, yağlanmış kare fırın kabına eşit şekilde yayıp, önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Pişen kekin ilk sıcaklığı geçtikten sonra, ılık şerbeti ekleyip, şerbetini daha iyi çekmesi için üzerine tepsi kapatın. Şerbetini çektikten sonra, soğumasını bekleyin ve ardından dilimleyerek servis edin.



SÜZME YOĞURT TOPLARI



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

300 gr. süzme yoğurt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

KIZARTMAK İÇİN:

Ayçiçek yağı

ÜZERİNİ BULAMAK İÇİN:

5-6 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tarçın

YAPILIŞI: Uygun bir kapta yumurta ve toz şekeri karıştıralım. Süzme yoğurdu ekleyelim Ardından vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Kabartma tozu, tuz ve unu da ekleyip güzelce karıştıralım. Uygun bir tencereye sıvı yağı dökelim. Kızdırdığımız yağa, hazırladığımız harçtan küçük parçalar keserek atalım ve kızartalım. Derince bir kaba toz şeker ve tarçın ekleyip karıştıralım. Kızaran yoğurt toplarını içine dökelim ve etrafı kaplanana kadar karıştıralım.