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İDİL ÇİMRİN
21 Ağustos 2021, Cumartesi İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Nefis meyve salataları

Yazın en sevdiğim lezzetlerinden birisi buz gibi meyve salataları. İstediğiniz sos ile servis edebileceğiniz meyve salatalarından en favori olanları sizinle paylaşıyorum. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

NARENCİYE SALATASI

MALZEMELER
1 adet nar
2 adet portakal
2 adet greyfurt
1 tatlı kaşığı taze zencefil
3 yaprak fesleğen
YAPILIŞI: Portakal ve greyfurtu doğrayın. Narı taneleyin. Biriken narenciye suyunun içerisine zencefil ve fesleğen ilave edip karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin.

ZENCEFİLLİ MEYVE SALATASI

MALZEMELER
1 su bardağı yaban mersini
1 su bardağı nektarin
1/2 su bardağı ananas
1 su bardağı karpuz
2 yemek kaşığı misket limonu suyu
1 tatlı kaşığı bal
1 yemek kaşığı taze nane
1 yemek kaşığı taze zencefil
YAPILIŞI: Zencefili rendeleyin, sonrasında bal, limon suyu ince kıyılmış nane ile karıştırın. Meyveleri doğrayıp harmanlayın. Hazırladığınız sos ile servis edin.

MEYVE SALATASI

MALZEMELER
1 elma
2 adet muz
1 adet portakal
2 adet kivi
2 adet armut
5-6 adet çilek
2 yemek kaşığı portakal suyu
YAPILIŞI: Önce portakalı soyun ve dilimleyin. Kiviyi soyun, ortadan kesin ve dilimleyin. Muzu dilimleyin. Elmayı, armutu ve çileği küp kesin. Portakal suyunu da ekleyin. Güzel bir şekilde karıştırın.

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