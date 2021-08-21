Yazın en sevdiğim lezzetlerinden birisi buz gibi meyve salataları. İstediğiniz sos ile servis edebileceğiniz meyve salatalarından en favori olanları sizinle paylaşıyorum. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



NARENCİYE SALATASI



MALZEMELER

1 adet nar

2 adet portakal

2 adet greyfurt

1 tatlı kaşığı taze zencefil

3 yaprak fesleğen

YAPILIŞI: Portakal ve greyfurtu doğrayın. Narı taneleyin. Biriken narenciye suyunun içerisine zencefil ve fesleğen ilave edip karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin.



ZENCEFİLLİ MEYVE SALATASI



MALZEMELER

1 su bardağı yaban mersini

1 su bardağı nektarin

1/2 su bardağı ananas

1 su bardağı karpuz

2 yemek kaşığı misket limonu suyu

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı taze nane

1 yemek kaşığı taze zencefil

YAPILIŞI: Zencefili rendeleyin, sonrasında bal, limon suyu ince kıyılmış nane ile karıştırın. Meyveleri doğrayıp harmanlayın. Hazırladığınız sos ile servis edin.



MEYVE SALATASI



MALZEMELER

1 elma

2 adet muz

1 adet portakal

2 adet kivi

2 adet armut

5-6 adet çilek

2 yemek kaşığı portakal suyu

YAPILIŞI: Önce portakalı soyun ve dilimleyin. Kiviyi soyun, ortadan kesin ve dilimleyin. Muzu dilimleyin. Elmayı, armutu ve çileği küp kesin. Portakal suyunu da ekleyin. Güzel bir şekilde karıştırın.