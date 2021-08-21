Yazın en sevdiğim lezzetlerinden birisi buz gibi meyve salataları. İstediğiniz sos ile servis edebileceğiniz meyve salatalarından en favori olanları sizinle paylaşıyorum. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
NARENCİYE SALATASI
MALZEMELER
1 adet nar
2 adet portakal
2 adet greyfurt
1 tatlı kaşığı taze zencefil
3 yaprak fesleğen
YAPILIŞI: Portakal ve greyfurtu doğrayın. Narı taneleyin. Biriken narenciye suyunun içerisine zencefil ve fesleğen ilave edip karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin.
ZENCEFİLLİ MEYVE SALATASI
MALZEMELER
1 su bardağı yaban mersini
1 su bardağı nektarin
1/2 su bardağı ananas
1 su bardağı karpuz
2 yemek kaşığı misket limonu suyu
1 tatlı kaşığı bal
1 yemek kaşığı taze nane
1 yemek kaşığı taze zencefil
YAPILIŞI: Zencefili rendeleyin, sonrasında bal, limon suyu ince kıyılmış nane ile karıştırın. Meyveleri doğrayıp harmanlayın. Hazırladığınız sos ile servis edin.
MEYVE SALATASI
MALZEMELER
1 elma
2 adet muz
1 adet portakal
2 adet kivi
2 adet armut
5-6 adet çilek
2 yemek kaşığı portakal suyu
YAPILIŞI: Önce portakalı soyun ve dilimleyin. Kiviyi soyun, ortadan kesin ve dilimleyin. Muzu dilimleyin. Elmayı, armutu ve çileği küp kesin. Portakal suyunu da ekleyin. Güzel bir şekilde karıştırın.