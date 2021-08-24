Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sürprizli çay saati tariflerine yer veriyorum. Biliyorsunuz mübarek Muharrem ayı içindeyiz. Her evde aşure pişiyor. Bugün sizin için hazırladığım aşure biraz farklı; lezzetini damla sakızından alıyor. Diğer iki tarifim de birbirinden leziz. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



CEVİZLİ GAZOZLU KEK



MALZEMELER

1 su bardağı gazoz

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2.5 su bardağından biraz daha fazla un

3 adet yumurta

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri beş dakika çırpıyoruz. Diğer sıvı malzemeleri de katıp biraz daha çırpıyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı unla birlikte eliyoruz, karışıma ekleyip karıştırıyoruz. En son çekilmiş cevizi ekleyip katı yağla yağladığımız kalıba boşaltıyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında pişiriyoruz.



BEZELYELİ TUZLU MUFFIN



MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

3 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

1 adet kabartma tozu

Tuz

1 avuç dereotu

1 su bardağı süt

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi aynı anda çırpıyoruz. Muffin kaplarını yağlıyoruz ve önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kabarana kadar pişiriyoruz.



DAMLA SAKIZLI AŞURE



MALZEMELER

2 su bardağı buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

Yarım su bardağı sarı üzüm

15 adet kuru incir

Yarım çay bardağı kuş üzümü

2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

3.5 su bardağı toz şeker

3 adet damla sakızı

Yarım su bardağı süt

SÜSLEMEK İÇİN:

1 su bardağı fındık

15 adet ceviz

1 adet nar

Tarçın

Antep fıstığı

YAPILIŞI: Bir gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslatıyoruz. Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda ıslatıyoruz. Nohudu haşlıyoruz. Kuru fasulyenin suyunu değiştirip her ikisini de ayrı tencerelerde haşlıyoruz. İncirleri doğrayıp suda haşlayıp suyunu süzüyoruz. Kuş üzümlerini kaynatıp suyunu süzüyoruz. Kayısıları doğrayıp iki su bardağı suda şişene kadar haşlıyoruz. Sarı üzümleri bir su bardağı suda şişene kadar haşlıyoruz. Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzüyoruz. Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyuyoruz. İçine yedi su bardağı suyu ilave edip 30 dakika haşlıyoruz. Sonra tekrar yedi su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatıyoruz. Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatıyoruz. Aşure toplam 35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave ediyoruz. Aşure 50 dakika boyunca kaynadığında sütü, incirleri, damla sakızını ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştırıyoruz. Kaynama süresi bir saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alıyoruz.