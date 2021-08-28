İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hemen hepinizin kolaylıkla bulabileceği malzemeler ile sofra hazırlıyorum. Kağıt kebabını bilirsiniz; çoğunlukla dana ya da kuzu eti ile yapılır. Ancak devir ekonomi devri; bu yüzden ben bugün tavuk etli bir kağıt kebabı yaptım sizler için. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







VİŞNE PELTELİ MUHALLEBİ

MALZEMELER

PELTE İÇİN:

2 su bardağı vişne

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

MUHALLEBİ İÇİN:

4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Vişneleri, su ve şekerle kaynatıyoruz. Ocaktan alıp suyunu süzüyoruz, süzülen suyu tekrar ocağa koyuyoruz. Nişastayı su ile açıp kaynamakta olan vişne suyuna ekliyoruz. Karıştırarak, kıvam alana kadar pişiriyoruz. Soğuyup katılaşmadan kaselere döküyoruz. Muhallebi için; malzemeyi iyice çırpıyoruz, muhallebi kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Pelte dökülmüş kaselere paylaştırıp buzdolabında iki saat dinlendiriyoruz.







TAVUKLU KAĞIT KEBABI

MALZEMELER

300 gr. kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü

2 adet domates (kabuğu soyulup küp küp doğranmış)

1 adet havuç (küp küp doğranmış)

2 adet patates (küp küp doğranmış)

1 adet yemeklik doğranmış soğan

1 su bardağı bezelye (konserve)

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi doğruyoruz. Soğanları zeytinyağında kavurup içine tavuk göğsünü ilave ediyoruz ve suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra sıcak suyu, salçayı ekliyoruz. Kaynamaya başlayınca içine patatesleri, havucu ve baharatları ekleyip pişiriyoruz. Havuçlar yumuşadığı zaman bezelyeyi ekleyip biraz daha pişiriyoruz. Fırın tepsimize yağlı kağıdı seriyoruz. Ortasına harcımızı koyup zarf şeklinde kapatıyoruz. Daha sonra ters çevirip altı üste gelecek şekilde fırın tepsimize koyuyoruz. 190 derece fırında pişiriyoruz.







MANTARLI ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

MALZEMELER

1.5 su bardağı arpa şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kase dilimlenmiş mantar

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz

2 bardak sıcak su

YAPILIŞI: Öncelikle mantarları soteliyoruz. Bir tencerede tereyağ ve zeytinyağını ısıtıp biberleri hafif kavuruyoruz. Acı biberi de ufalayıp ekliyoruz. Rendelenmiş havuçları ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Salçaları ekliyoruz, kokusu çıkana dek kavuruyoruz. Ardından şehriyeleri ekliyoruz. Tüm malzemeyi bir süre daha kavuruyoruz ve tuzu ekliyoruz. Ardından sıcak suyu katıyoruz. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişiriyoruz.