İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli ancak şık ve farklı bir menü nasıl hazırlayabilirsiniz, sizlere anlatıyorum. Çok kolay bulabileceğiniz, ekonomik malzemelerle davet sofraları hazırlayabilir, misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz.

Misafirine çok önem veren bir mutfak kültürüne sahibiz... Ancak misafirimizin yiyebileceğinden çok miktarda yemek sunduğumuz zaman, aslında hazırladığımız yemeklerin hakkını tam veremiyoruz ve konuklarımızın çoğu zaman mide fesatı geçirmelerine sebep oluyoruz.







SÜT REÇELLİ SÜTLAÇ

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı kırık pirinç

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı sıcak su

1 adet portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı süt reçeli

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

YAPILIŞI: Pirinçler yıkanır. Daha sonra bir su bardağı suda haşlamak için derin bir kabın içine alınıp ocağın üzerine koyulur. Hafif diri kalan ve biraz haşlanan pirinçlerin üzerine bir litre süt yavaş yavaş eklenir, karıştırılır. Süt reçeli ve şeker ilave edilir. Bir süre ara vermeden karıştırılır. Son olarak sütlaç kıvama geldikten sonra, bir portakal kabuğu rendesi, sütlacın üzerine ya da istersek içine eklenir. Güveçlere paylaştırarak servis edilir.







REYHANLI SÜZME YOĞURT ÇORBASI

MALZEMELER

200 gr. süzme yoğurt

150 gr. iyice ufalanmış ekmek içi

Et suyu

Tuz

ÜZERİNE:

Tereyağı

Kırmızı toz biber

Reyhan

YAPILIŞI: Süzme yoğurt ve ekmek içleri bir kaba koyulup karıştırılır. Homojen bir kıvam alana kadar yarım saat arayla sürekli karıştırılır. İyice karıştığı anlaşıldığı zaman üzerine kaynatılan et suyu eklenir. Yoğurt kesilmesin diye et suyu birer kepçe yavaş yavaş yoğurtlu harca yedirilir. Çorba kıvamına getirilir. Üzeri için; tereyağı eritilir, en son altını kapatınca kırmızı toz biber ve reyhan eklenerek üzerine dökülür.







PASTIRMALI BEĞENDİLİ LAZANYA

MALZEMELER

BEĞENDİ İÇİN:

1 kavanoz közlenmiş patlıcan

1 kaşık un

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 su bardağı süt

Tuz

PASTIRMA SOTE İÇİN:

400 gr . çemensiz pastırma

2 adet biber

1 adet soğan

1 kaşık biber salçası

2 adet domates

Ayçiçek yağı

2 diş sarımsak

LAZANYA İÇİN:

1 paket lazanya

500 gr. rendelenmiş kaşar peyniri

1 kase parmesan peyniri

1 avuç bayat ekmek kırıntısı

YAPILIŞI: Pastırmalar minik minik doğrandıktan sonra sırasıyla soğan, sarımsak, salça, domates eklenerek sotelenir. Beğendi için; bir kaşık tereyağı eritilir, un kavrulur ardından közlenmiş patlıcan eklenir. Hafif kavrulunca yavaş yavaş süt ve Hindistan cevizi eklenir. Fırın kabına lazanyalar çiğ olarak bir kat dizilir, üzerine beğendi, onun üzerine pastırma sote ve kaşar peyniri eklenir. Tekrar lazanya şeklinde devam edilerek istediğiniz kadar kat çıkılır. Parmesan peyniri ve ekmek kırıntıları serpilir. 185 derece fırında pişirilir.