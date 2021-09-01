Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tam da mevsimindeyken hem tazesini hem kurusunu kullanarak hazırladığım nefis tatlılar var. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



TAZE İNCİRLİ MUHALLEBİ



MALZEMELER

2 su bardağı süt

5 yemek kaşığı şeker

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı labne

1 paket vanilya

4 adet olgun taze incir

YAPILIŞI: Süt, şeker, yumurta sarısı ve un tencereye alınıp karıştırılır, daha sonra altı açılır kıvam alana kadar karıştırılarak pişirilir. Kıvam alınca ocaktan alınıp soğumaya bırakılır. Ilıyınca vanilya ve labne eklenir mikser ile pürüzsüzleşene kadar karıştırılır. Taze incirler ortadan ikiye kesilir, çay kaşığı ile içleri oyulup muhallebiye eklenir bir kez daha karıştırılır, kuplara paylaştırılır dolaba kaldırılır.



KURU İNCİRLİ SÜTLÜ TATLI



MALZEMELER

1 litre süt

7 yemek kaşığı toz şeker

8 tane incir

3 yemek kaşığı nişasta fazla tepeleme olmasın

1 paket vanilya

1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Kuru incirleri yıkayıp üzerine sıcak su döküp 10 dakika yumuşamasını bekleyelim suyunu süzüp rondo da çekelim. Sütü, nişastayı, şekeri tencereye alıp ocağın üzerinde kaynayıncaya kadar karıştıralım ve tereyağını, vanilyayı ve inciri ekleyip karıştıralım ve ocağın altını kapatalım. Kaselere paylaştırıp soğutalım.



İNCİR DOLMASI



MALZEMELER

20-25 adet kuru incir

Ilık su

1 su bardağı ceviz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

ŞERBETİ İÇİN;

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı şeker

ÜZERİ İÇİN:

Kaymak

Antep fıstığı

YAPILIŞI: İlk olarak kuru incirlerimizi bir kap içerisine alalım ve üzerini geçecek kadar ılık su ekleyelim. Ardından incirleri 1 saat kadar ılık suda bekletin. Yumuşayan incirlerimizin suyunu süzelim. Sonra incirlerin üst kısımlarını bıçak ile keselim ve kestiğimiz kısımdan içerisine parmağımızla bastıralım. Çevirerek içinin çukurlaşmasını sağlayalım. Cevizlerimizi bıçak yardımı ile iri parçalar halinde doğrayalım ve incirlerimizin içlerini çay kaşığı yardımı ile cevizle dolduralım. Doldurmuş olduğumuz incirleri sık bir şekilde tencereye dizelim. Şerbeti için bir kase içerisinde su ve şerbetimizi karıştıralım. Daha sonra hazırladığımız bu şerbeti incir dolmalarımızın üzerine gezdirelim. Sıvı yağımızı da üzerlerine gezdirerek tenceremizi ocağa alalım, kapağını kapatalım. İncir dolmalarımızı kaynayana kadar orta ateşte, daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim.