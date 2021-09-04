Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün barbunya var. Barbunya deyince hemen hepimizin aklına pilakisi geliyor değil mi? Barbunyanın sofralarımızdaki rolünün zeytinyağlı olmasına o kadar alışığız ki, vitamin deposu olan bu sebzeyi başka şekilde tüketmek aklımıza gelmiyor. Ben bugün sizlere, barbunya salatası, yoğurtlu şahane bir barbunya mezesinin tarifini de hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz?



BARBUNYA PİYAZI



MALZEMELER

500 gr. haşlanmış barbunya

1 adet büyük boy kırmızı soğan

Dereotu

Maydanoz

Yarım limon

Tuz

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi minik minik doğruyoruz. Üzerine yağ, limon ve tuzu ekleyip servise hazır hale getiriyoruz.



MAYONEZLİ BARBUNYA MEZESİ



MALZEMELER

500 gr. haşlanmış barbunya

2 adet rendelenmiş havuç

3 yemek kaşığı sıvı yağ (havuçları sotelemek için)

3 adet közlenmiş kırmızı biber

1 çay bardağı doğranmış ceviz

Yarım demet maydanoz

7-8 adet kornişon turşu

Yarım demet dereotu

SOSU İÇİN:

100 gr. süzme yoğurt

200 gr. mayonez

3-4 diş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI: Haşlanmış barbunyanın suyunu süzüyoruz. Tavaya sıvı yağ alıp ısıtıyoruz. Rendelenmiş havuçları ilave edip kavuruyoruz. Közlenmiş kırmızı biberleri küp küp doğruyoruz. Ceviz, ince kıyılmış dereotu ve maydanozu karıştırma kabına alıyoruz. Barbunya ve havucu ilave edip karıştırıyoruz. Sosu için; süzme yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırıp çırpıyoruz. Hazırlanan sosu salata malzemesi ile karıştırıp servis ediyoruz.



TAZE FASULYELİ BARBUNYA



MALZEMELER

500 gr. barbunya

500 gr. taze fasulye

1 adet iri kuru soğan

2 adet iri olgun domates

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı şeker

Tuz

YAPILIŞI: Barbunyaları kara suyu çıkana kadar haşlıyoruz. Soğanı pembeleşene kadar kavuruyoruz. Taze fasulyeleri ayıklayıp ilave ediyoruz. Küp doğranmış domatesleri ve yarı haşlanmış barbunyaları ekleyip sebzelerin seviyesinde sıcak su, şeker ve tuz koyuyoruz. Altını kapattıktan sonra zeytinyağı döküyoruz.