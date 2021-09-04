Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün barbunya var. Barbunya deyince hemen hepimizin aklına pilakisi geliyor değil mi? Barbunyanın sofralarımızdaki rolünün zeytinyağlı olmasına o kadar alışığız ki, vitamin deposu olan bu sebzeyi başka şekilde tüketmek aklımıza gelmiyor. Ben bugün sizlere, barbunya salatası, yoğurtlu şahane bir barbunya mezesinin tarifini de hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz?
BARBUNYA PİYAZI
MALZEMELER
500 gr. haşlanmış barbunya
1 adet büyük boy kırmızı soğan
Dereotu
Maydanoz
Yarım limon
Tuz
Sıvı yağ
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi minik minik doğruyoruz. Üzerine yağ, limon ve tuzu ekleyip servise hazır hale getiriyoruz.
MAYONEZLİ BARBUNYA MEZESİ
MALZEMELER
500 gr. haşlanmış barbunya
2 adet rendelenmiş havuç
3 yemek kaşığı sıvı yağ (havuçları sotelemek için)
3 adet közlenmiş kırmızı biber
1 çay bardağı doğranmış ceviz
Yarım demet maydanoz
7-8 adet kornişon turşu
Yarım demet dereotu
SOSU İÇİN:
100 gr. süzme yoğurt
200 gr. mayonez
3-4 diş sarımsak
Tuz
YAPILIŞI: Haşlanmış barbunyanın suyunu süzüyoruz. Tavaya sıvı yağ alıp ısıtıyoruz. Rendelenmiş havuçları ilave edip kavuruyoruz. Közlenmiş kırmızı biberleri küp küp doğruyoruz. Ceviz, ince kıyılmış dereotu ve maydanozu karıştırma kabına alıyoruz. Barbunya ve havucu ilave edip karıştırıyoruz. Sosu için; süzme yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırıp çırpıyoruz. Hazırlanan sosu salata malzemesi ile karıştırıp servis ediyoruz.
TAZE FASULYELİ BARBUNYA
MALZEMELER
500 gr. barbunya
500 gr. taze fasulye
1 adet iri kuru soğan
2 adet iri olgun domates
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı şeker
Tuz
YAPILIŞI: Barbunyaları kara suyu çıkana kadar haşlıyoruz. Soğanı pembeleşene kadar kavuruyoruz. Taze fasulyeleri ayıklayıp ilave ediyoruz. Küp doğranmış domatesleri ve yarı haşlanmış barbunyaları ekleyip sebzelerin seviyesinde sıcak su, şeker ve tuz koyuyoruz. Altını kapattıktan sonra zeytinyağı döküyoruz.