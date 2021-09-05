Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün birbirinden nefis dolmalar pişiyor. Bakalım deneyip sevecek misiniz?



ETLİ PATLICAN DOLMASI

MALZEMELER

2 kg. topak patlıcan

250-300 gr. orta yağlı kıyma

1 su bardağı pirinç

3-4 adet orta boy domates

2 adet kuru soğan

1 kaşık biber salçası

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

Karabiber

Tuz

SOS İÇİN:

1.5 çorba kaşığı kuru nane

Yarım limon suyu

3 diş sarımsak

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı su

YAPILIŞI: Patlıcanlarımızı oyalım, tuzlu suya atarak kara suyunu çıkaralım. İçi için soğanlarımız ince yemeklik ve domateslerimizin kabuklarını soyarak küp küp doğrayalım. Nane ve maydanozumuzu ince kıyalım. Salça, tuz ve karabiberimizle iyice karıştıralım, kıyma ve pirincimizi en son ekleyip tekrar karıştıralım. Patlıcanlarımızı tuzlu sudan çıkarıp iyice yıkayalım, iç harcımızı dolduralım. Tencereye dizdiğimiz patlıcanlara 2 bardak su ekleyelim.

Sos malzememizi bir kapta karıştıralım. Dolmalarımızın ateşten inmesine 2-3 dakika kala patlıcanların içine bir kaşık yardımıyla pay edelim. Kısık ateşte pişirelim.



SEBZELİ KIRMIZI BİBER DOLMA

MALZEMELER

6 adet kırmızı biber

1'er adet patlıcan, kabak, patates ve havuç

5-6 adet mantar

2-3 çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

SOS İÇİN:

1 adet soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

2 adet büyük boy domates

1 adet sivri biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet kesme şeker

2 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

Yeteri kadar karabiber

YAPILIŞI: Sos için soğanı kıyıp zeytinyağında pembeleşene dek kavurun. Doğranmış sarımsak ekleyip karıştırın. Kabukları soyulup küçük doğranmış domates ilave edin. Ardından kıyılmış biber katın. Salçaları, kesme şekeri, tuz ve karabiberi ekleyip pişirin. Ocaktan alıp kıyılmış maydanoz ilave edin ve karıştırın. Ayrı bir yerde kırmızı biberleri yıkayıp kuruladıktan sonra sıvı yağda kızartın. Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın. Kalan sebzeleri de küp küp doğrayıp, ayrı ayrı sıvı yağda kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Sosla karıştırıp kenara alın. Kırmızı biberleri bıçak yardımıyla boylamasına ortadan kesin. Kesme sırasında iki parçanın kopmamasına dikkat edin. Çekirdek yataklarını çıkarıp, ortalarına sebzeli soslu karışımı pay edin.