Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün göz yaşartıcı tariflerim var. 'Göz yaşartıcı tarifler nasıl oluyor İdilika?' diye soruyorsunuz değil mi? Bol soğanlı yemekler pişireceğiz de ondan... Bilinen bazı beyaz soğan türleri, az acı oluşuyla çiğ yemeye çok daha uygundur. Bu arada soğanın çiçekleri de salataları süsler. En sevdiğim şeylerden biri de soğanlı ekmektir; bazen rulo gibi sarılır, bazen de kek formunda biberiye aromalı yapılır. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



YEŞİL SOĞANLI CACIK



MALZEMELER

3 adet yeşil soğan

3 adet salatalık

1 kase yoğurt

Tuz

Pul biber

Nane

Su

YAPILIŞI:

Salatalığı, soğanı ince ince kıyıyoruz. Ardından yoğurdu, suyu, tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Üzerine pul biber ve nane serpip servis ediyoruz.



SOĞANLI PİLAV



MALZEMELER

2.5 çay bardağı pirinç

1 adet küçük soğan

Maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı su

YAPILIŞI: Pirinçleri yıkıyoruz. Soğanları tereyağında kavuruyoruz, yanmadan pirinçleri ekliyoruz ve tane tane oluncaya kadar kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra ince doğranmış maydanozları ekliyoruz. Üç su bardağı kaynar su ekliyoruz, kaynayınca altını iyice kısıyoruz ve yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz.



SOĞANLI YUMURTA



MALZEMELER

2 adet soğan

3-4 adet yumurta

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI: Soğanları yarım halka şeklinde doğruyoruz, zeytinyağı ile kavuruyoruz. Üzerine yumurtaları kırıp tuz serpiyoruz. Piştikten sonra pul biber serperek servis yapıyoruz.