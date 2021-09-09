Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hem pratik hem de sağlıklı nefis bir davet menüsü hazırladım. Sonbahar sezonunun tam ortasındayız. Evlerimizde, bahçelerimizde yaz boyunca misafirlerimizi ağırladık ve sevdiklerimiz ile bir araya geldik. Hele ki bu yaz mekanlara gitmeye çekindiğimizden ev davetlerine daha çok yöneldik. Ben de çoğunlukla evde misafirlerime sunduğum, hazırlığı hiç vakit almayan ve son derece hoş görünen menümü sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



ERİKLİ PRATİK TATLI



MALZEMELER

1 paket hazır beze

Yarım kg. mürdüm eriği

2 yemek kaşığı şeker

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

YAPILIŞI: Erikleri şekerle pişirip soğutuyoruz. Servis tabağına önce bezeleri elimizle parçalayıp yerleştiriyoruz. Krem şantiyi üzerinde yazdığı şekilde hazırlıyoruz. Bezelerin üzerine krem şantiyi ve erikli sosu dökerek servis ediyoruz.



TATLI EKŞİ SOMON



MALZEMELER

2 adet somon fileto

2 yemek kaşığı dijon hardalı

1 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı ketçap

3 diş sarımsak

Yarım limon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Maydanoz

Biberiye

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blender'dan geçiriyoruz. Somonların her yerini sosla kaplıyoruz, streçleyip buzdolabına kaldırıyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Döküm bir tavada da pişirebiliriz



PATLICAN CARPACCIO



MALZEMELER

1 adet patlıcan

1/2 portakal

1 adet limon

3-4 dal dereotu

Lor peyniri

Zeytinyağı

Tuz

Taze karabiber

1 adet çili biberi

YAPILIŞI: Patlıcanları mümkün olduğunca ince dilimliyoruz. 180 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Portakal ve limonun suyunu sıkıyoruz, içine yarım doğranmış çili biberi, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırıyoruz. Patlıcanları sosun içine atıp elimizle harmanlıyoruz. Tabağa diziyoruz ve üzerine lor peyniri koyuyoruz. İncecik kıydığımız dereotuyla süsleyerek servis ediyoruz.