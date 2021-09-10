Ekmek, sofralarımızın baştacı... Onsuz oluyor mu? Kimisi için asla olmuyor. Ancak ben dokuz ay önce ekmeği hayatımdan neredeyse çıkardım ve tam sekiz kilo verdim. Belki benim bünyem böyle etki verdi, tabii ki herkese tavsiye etmiyorum. Üzüldüğüm şeylerden biri, evlerimize yenmek üzere aldığımız ekmeklerin bayatlayıp değerlendirilemeden atılması. Kalan ekmekleri değerlendireceğiniz onlarca tarif yayınladık ancak onlara yenilerini ekliyorum. Ev ekonomisinde çığır açan okuyucu, bu tarifleri not alın. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



EKMEKLİ KURABİYE



MALZEMELER

1.5 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım paket tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet yumurta (sarısı içine, akı dışına)

2.5 su bardağı un

YAPILIŞI: Ekmek hariç tüm malzemeyi yoğuruyoruz. Hamurdan parçalar koparıp şekil veriyoruz. Önce yumurta akına, sonra ekmek kırıntısına batırıyoruz, fırınlıyoruz.



EKMEKLİ TATLI



MALZEMELER

KEK İÇİN:

1 su bardağı şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı su

1 su bardağı ekmek içi

1 su bardağı un

1 su bardağı ceviz

1'er paket vanilya ve kabartma tozu

ŞERBET İÇİN:

1 su bardağı şeker

2 su bardağı su

2-3 damla limon

KREMASI İÇİN:

5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krem şanti

YAPILIŞI: Şeker ve suyu kaynatıyoruz, limonu ekleyip 5 dakika daha kaynatıp kapatıyoruz. Kek için, şeker ve yumurtayı çırpıyoruz. Yağ, su ve ekmek içini ekleyip tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Un, kabartma tozu, vanilya ve cevizi ekleyip karıştırıyoruz. Harcı yağlanmış büyük borcama koyup 170 derecede 25 dakika pişiriyoruz. İlk sıcağı çıkınca, soğuk şerbeti üzerine döküyoruz. Kreması için; süt, şeker, un ve vanilyayı karıştırarak pişiriyoruz. Kaynayınca kapatıp tereyağı ekliyoruz. Krema ılınınca toz krem şantiyi ekleyip mikser ile iyice çırpıyoruz. Keki kremayla kaplayıp servis ediyoruz.



BAYAT EKMEKLİ OMLET



MALZEMELER

3 adet yumurta

3-4 dilim bayat ekmek

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi

Tuz

Sıvı yağ ya da tereyağı

YAPILIŞI: Ekmekleri küp küp doğruyoruz ve sıvı yağda kızartıyoruz. Ayrı bir kapta yumurta, süt, peyniri ve tuzu karıştırıyoruz. Kızaran ekmeğin üzerine döküyoruz. Bir tarafı iyice pişince kapak yardımıyla ters çeviriyoruz ve diğer tarafını pişiriyoruz.