Pufidik mayalı karbonhidratlar kolay kolay hiçbirimizin karşı koyamadığı suçlu lezzetler değiller mi? Bugün benim favorim olan 3 mayalı lezzetin tarifini sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



YUMUŞAK BAZLAMA



MALZEMELER

500 gr. un

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket Ekşi Mayalı ekmek harcı

300 ml. ılık su

YAPILIŞI: Un, tuz, toz şeker ve ekşi mayalı ekmek harcını yoğurma kabına alalım. Yaklaşık 300 ml. ılık suyu yavaş yavaş ilave ederek hafifçe ele yapışan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurun üzerine temiz bir bez örterek yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alarak elimizle toparlayalım. Hamurumuzu eşit büyüklükte 12 parçaya bölelim. Her bir parçayı elimizle yuvarlayıp beze oluşturalım. Daha sonra her bir bezeyi sırayla merdane ile açalım. Kurumaması için üzerlerine temiz bir bez örtelim. 15-20 dakika yine mayalanması için bekletelim. Mayası gelen hamurlarımızı ısınan tavaya alarak arkalı önlü pişirelim.



SÜTLÜ EKMEKCIK



MALZEMELER

200 mililitrelik su bardağı Hamur için:

Yarım paket yaş maya

1 su bardağı ılık süt

Yarım çay bardağı şeker

1 paket vanilya şekeri

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tuz

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı

Aldığı kadar un yaklaşık 4 su bardağı

ÜZERİ İÇİN:

1 tane yumurta sarısı

3 yemek kaşığı süt

YAPILIŞI: Önceden sıvı malzemeler çırpılır. Un yavaşça ilave edilir ve yumuşak hamur yoğrulur. 1 saat dinlendirilir. Mayalanmış hamur fazla yoğurmadan 16 eşit yumaklar yapılır. Sonra çay tabağı büyüklüğünde açılır ve rulo yapılır. Yağlı kağıt serili tepsiye dizilir. Üstü kapalı yarım saat dinlendirilir. Süt ve yumurta sarısı çırpılır. Ekmeklere sürülür. Önceden 180 -200 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir.



PİTA EKMEĞİ



MALZEMELER

1 su bardağı sıcağa yakın ılık süt

1 paket instant kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yaklaşık 5-6 su bardağı un

YAPILIŞI: Sütü ocakta ısıtalım. Derin bir kabın içine boşaltalım. Üzerine maya ve şeker ekleyip karıştırıp kabımızın üzerini kapatalım. Maya, şeker ve süt ile 5-6 dakika aktifleşsin. Üzerine su, yoğurt, zeytinyağı, tuz ekleyelim. Kontrollü bir şekilde un ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Üzerini kapatıp sıcak bir ortamda 30- 40 dakika mayalandıralım. Hamur mayalandıktan sonra fırını en yüksek derecede ısınmaya bırakalım. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp elimizle yuvarlayalım. Çok hafif unlayarak merdane yardımıyla tatlı tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açalım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine 4-5 tane ne kadar sığıyorsa dizelim.