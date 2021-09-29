İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, gülgiller familyasının en güzide üyelerinden biri olan kuşburnu meyvesinden bahsedeceğim. Kuşburnu, yani halk arasında yabangülü; şillan, deligül, gül burnu, gül elması olarak da biliniyor. Yaşam süresi çok uzun olan kuşburnunun ekonomik ömrü 30-40 yıl kadardır. Öte yandan kuşburnu; portakal, mandalina gibi meyvelerden daha fazla C vitamini içerir. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KUŞBURNU ÇAYI



MALZEMELER

Kuşburnu

Su



YAPILIŞI: Bir büyük fincan çay için 1.5-2 çay kaşığı ufalanmış kuşburnu kullanabilirsiniz. Kaynar suyu bardağa döktükten sonra 10-15 dakika demleyin. Süzdükten sonra hafif ekşi olan çayı balla tatlandırabilirsiniz.



KUŞBURNU ŞERBETİ



MALZEMELER

1.5 su bardağı kuşburnu

1.5 litre su

5–6 adet nar çiçeği

1 çay bardağı şeker

2 adet kabuk tarçın

3-4 adet karanfil

İsteğe bağlı kakule

YAPILIŞI: Suyu tencereye koyuyoruz, üzerine kuşburnunu, karanfili, tarçını ve nar çiçeğini ilave ediyoruz. Kaynayıncaya kadar şeker ilave etmiyoruz. Kaynamaya başlayınca şekeri de ekleyip karıştırıyoruz. Şekerin eridiğinden emin olunca ocağın altını kapatıyoruz. Soğutarak servis ediyoruz.



KUŞBURNU MARMELADI



MALZEMELER

Kuşburnu

Toz şeker

YAPILIŞI: Kuşburnunun uç kısımlarını bıçak yardımı ile kesip temizliyoruz. Daha sonra yıkayıp düdüklü tencere içerisine alıyoruz. Üzerine, kuşburnuların üzerini bir parmak geçecek kadar içme suyu ekliyoruz. Bu şekilde bir saat kadar pişiriyoruz. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra püre haline getiriyoruz. Püre haline gelen kuşburnunu önce bir makarna süzgeci tarzı bir süzgeçten, daha sonra daha ince bir süzgeçten geçiriyoruz. En son aşamada ise un süzgeci tarzı bir süzgeçten geçirebiliriz. En son aşamada süzülen kuşburnunu geniş bir tencereye alıyoruz ve üç saat kadar karıştırarak kaynatıyoruz. Koyulaşmaya başlayınca şeker ilave ediyoruz. Şeker ilavesi ile birlikte 15-20 dakika kadar kaynatıyoruz.