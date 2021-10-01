İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nohut ile yapılabilecek köftelere yer veriyorum. Vegan beslenmenin baş tacı olan nohut ile alternatif köfte tariflerimi umarım beğenirsiniz.



NOHUT KÖFTESİ



MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kuru soğan

10 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı kara biber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Maydanoz

Dereotu

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle haşlanmış nohutları robotta çekelim. Ardından kuru soğanı, maydanozu ve dereotunu da robotta çekelim ve yoğurma kabımızın içerisine alalım. Baharatları, unu, yumurta, kabartma tozunu da ekleyip yoğuralım. Köfte şekli verelim. Köftelerimizi kızgın yağda iki taraflı pembeleşinceye kadar kızartalım.



NOHUT MÜCVERİ



MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 adet yumurta

Yarım yeşil biber

Bol miktarda kıyılmış maydanoz, dereotu ve taze nane

4-5 adet taze soğan

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karbonat

2-3 çorba kaşığı zeytinyağ

Tuz

Az sıvı yağ (kızartmak için)

YAPILIŞI: Öncelikle nohutların kabuklarını soyun ve ezin. Üzerine diğer bütün malzemeleri ekleyerek iyice karıştırın. Yeşillikleri mümkün olduğunca ince doğrayın. Az sıvı yağ koyduğunuz yapışmaz tavaya kaşık yardımı ile dökerek dilediğiniz boyutta köfteler yaparak her iki tarafını da pişirin.



LÜBNAN KÖFTESİ



MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet orta boy kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karbonat

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Haşlanmış nohut, kuru soğan, sarımsak ve sapları ayıklanıp yıkanmış maydanoz rondodan geçirilir ve yoğurma kabına alınır. Üzerine 1 adet yumurta kırılır ve un, karbonat, kimyon, kişniş, karabiber ve tuz ilave edilerek iyice yoğurulur. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır. Derin bir tavada bol kızgın sıvı yağ ile kızartılır.