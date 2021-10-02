Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Bartın'dayız... Bartın mutfağı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda tespit edilen 100'den fazla yemek çeşidi, yöre mutfağının zenginliğini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak, kentleşme sürecinin beslenme kültürünü de değiştirdiği, geleneksel mutfağın unutulmaya yüz tuttuğu söylenebilir. Ayrıca Bartın'a özgü olmasa da Karadeniz mutfağının tipik özelliklerini taşıyan bazı yemekler de Bartın mutfağında önemli bir yer tutmaktadır. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz.







HALIŞKA

MALZEMELER

1.5 lt. su

500 gr. mısır unu

250 gr. tuzlu tereyağı

250 ml. pekmez

300 gr. toz şeker

Tuz

YAPILIŞI: Kaynayan suya tuz ve mısır unu yavaş yavaş çırpılarak eklenir. Karışım kaynadıktan sonra 5 dakika çırpılarak pişirilir. Şeker serpilmiş tepsinin içine suya batırılan kaşıkla alınır. Üzerine toz şeker serpilir. Önce pekmez sonra eritilen tereyağı dökülür.







DÖŞEMELİ MANCAR

MALZEMELER

2 kök mancar (karalahana)

Yarım su bardağı bulgur

Yarım su bardağı pirinç

Yarım su bardağı mısır tarhanası (kırılmış mısır)

3 baş soğan

2 adet kırmızı biber

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

Su

ÜZERİ İÇİN:

250 gr. tuzlu tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 baş soğan

Su

YAPILIŞI: Doğranan mancarlar kaynayan suyun içinde haşlanır ve süzülür. Mancar haricinde bütün malzemeler ayrı bir kapta karıştırılır. Boş bir tencerenin içine bir sıra haşlanmış mancar, bir sıra hazırlanan karışım döşenir. Bu işlem üç kat ve karışım en üste gelecek şekilde yapılır. Daha sonra hazırlanan yağlı su, yemeğin üstüne çıkacak şekilde dökülür. Suyu çekene kadar yemek kısık ateşte pişirilir.







KABAK BURMASI

MALZEMELER

1 kg. un

1 adet yumurta

1/2 tatlı kabak

1 kase ceviz içi

1 paket margarin

2 kg. toz şeker

1/2 limon

YAPILIŞI: Dört bardak su ve toz şeker tencereye konup kaynatılır. İçine limon suyu eklenip soğumaya bırakılır. Unun içine yumurta kırılıp su ile yoğurularak hamur elde edilir. 10 dakika bekletildikten sonra beşe bölünen hamurdan yufkalar açılır. İç malzemesi olarak, kabaklar rendelenir. Kabağın içine havanda dövülen ceviz içi ve bir bardak toz şeker katılır. Daha sonra, ilk açılan yufkadan başlanarak hazırlanan iç malzemesi yufka üzerine serpilir. Dörde bölünen yufka, el ile uç kısmından başlayıp sıkıca bükülüp rulo biçimine getirilir. Tepsiye daire şeklinde sararak yerleştirilir. Daha sonra üzerine erimiş yağ sürülür ve fırına verilerek rengi pembeleşinceye kadar pişirilir. Üzerine soğuyan şerbet gezdirilir.