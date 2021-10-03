İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, muzla hazırlayabileceğiniz pratik kahvaltılık tarifleri veriyorum. Okula giden çocuklar için sabah uyanmak bir eziyet. Kahvaltı yapma zorunluluğu ise ayrı bir dert. Çocuklara kahvaltıyı daha sevimli ancak bir o kadar da faydalı hale getirmek ise annelerin elinde. Umarım dener ve seversiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



MUZLU TARÇINLI TOPÇUK



MALZEMELER

2 paket yulaflı bisküvi

2 adet muz

1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz

SÜSLEMEK İÇİN:

Bitter çikolata

Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Bisküvileri rondodan geçiriyoruz, üzerine diğer malzemeleri ekliyoruz. Muzları çatalla ezip karışımı güzelce yoğuruyoruz, buzdolabında 15 dakika dinlendiriyoruz. Kıvam alan harçtan bir parça alıp elle yuvarlıyoruz. Arzumuza göre çikolataya ya da tarçına buluyoruz. Buzdolabında biraz dinlendirildikten sonra servis ediyoruz.



MUZLU YULAFLI PANKEK



MALZEMELER

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

2 su bardağı yulaf unu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2-3 adet muz

YAPILIŞI: Muz hariç tüm malzemeleri çırparak pankek hamurunu hazırlıyoruz. Dilimlediğimiz ya da ezdiğimiz muzları içine atıyoruz. Küçük bir kepçe yardımıyla az yağlanmış yapışmaz tavaya dökerek, arkalı önlü pişiriyoruz.