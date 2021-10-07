Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kadayıfla yapılabilecek nefis tariflere yer veriyoruz...



CEVİZLİ KADAYIF



MALZEMELER

Yarım kg. kadayıf

150 gram ceviz içi

250 gram margarin veya sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı süt veya su



ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı tozşeker

3 su bardağı su

Yarım limon

YAPILIŞI: Öncelikle şerbet için, su ve şekeri kaynatın. İnmesine yakın limon suyunu ilave edin ve soğutun. Kadayıfları küçük bir tepsiye koyun. Yağı eritin. Elinizle kadayıfları altüst ederek yağı yedirin. Kadayıfın yarısını ayırın. Yarısını tepsiye döşeyin ve elinizle bastırın. İri dövülmüş cevizleri serpin. Kadayıfın kalan yarısını cevizlerin üzerine döşeyin. 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Üzerine sıcak süt veya su gezdirin. Sıcak kadayıfın üzerine soğuk şerbeti dökün. Üzerini dövülmüş ceviz ve fıstıkla süsleyip, servis yapın.



KADAYIFLI KEK TATLISI



MALZEMELER

200 gr. çiğ kadayıf

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ceviz içi

1 yemek kaşığı toz şeker

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

YAPILIŞI: İlk olarak kadayıfı bir yemek kaşığı şekerle kavurup soğutuyoruz. Tepsinin dibini yağlayıp biraz kadayıf serpiştiriyoruz. Kek harcı için yumurta ve şekeri iyice çırpıyoruz. Sırasıyla yağ, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip karıştırıyoruz. Son olarak cevizi ve kadayıfın yarısını da ekleyerek kek harcını tepsiye yayıyoruz. Kalan kadayıfı da en üste serpiştirip orta derecede önceden ısıltılmış fırına veriyoruz. Keki fırından çıkarıp şerbetimizi hazırlıyoruz. Biraz bekleyip ilk sıcaklığı çıkan şerbeti, soğuyan kekin üzerine döküyoruz.



KADAYIFLI ŞEKERPARE



MALZEMELER

ŞERBETİ İÇİN:

3.5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

İÇ HARCI İÇİN:

150 gr. tel kadayıf

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı kavrulup ince çekilmiş kavrulmuş fındık içi

HAMURU İÇİN:

1 adet yumurta

150 gr. yumuşamış tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

2-3 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

SÜSLEMEK İÇİN:

Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Tatlımızın ilk önce şerbetini hazırlıyoruz. Bir tencereye şekeri ve suyu alıyoruz. Sürekli karıştırarak şekerin erimesini sağlıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip bir beş dakika daha kaynatarak soğutuyoruz. İç harcımız için tereyağını eritiyoruz. Üzerine kadayıfı ekliyoruz. Orta ateşte, sürekli karıştırarak rengi dönünceye kadar kavuruyoruz. Rengi dönünce içine fındığı da ekleyerek kavuruyoruz. Ocaktan alıp soğutuyoruz. Şekerpare hamurumuz için bir kaba pudra şekerini, tereyağını, sıvı yağı, sütü, sirkeyi, yumurtayı ve bir tutam tuzu koyarak karıştırıyoruz. Kabartma tozunu ve unu ekleyerek kulak memesi kıvamında, elimize yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Cevizden biraz büyük parçalar kopararak elimizde yuvarlıyoruz. Tam ortasına bir tatlı kaşığı kadayıflı harçtan koyarak hamuru üstte toplayarak yuvarlıyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra 170 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine soğuk şerbeti döküyoruz.