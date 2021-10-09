Herkese merhaba, birçoğumuzun bayılarak yediği tatlılardan biri helvadır. Hem hafif olduğu için midede rahatsızlık hissi oluşturmaz, hem de bilmediğimiz birçok faydayı içinde barındırır. Tahin helvasının sırrı; içeriğinde bulunan çövendir.







FIRINDA HELVA

MALZEMELER

250 gr. sade helva

2 kahve fincanı süt

Yarım portakalın suyu

YAPILIŞI: Helva çatal ile derince bir kabın içinde ezilir. İki kahve fincanı süt ve yarım portakalın suyu sıkılarak karıştırılır. Yağlanmış güveç kabına boşaltılır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.







EV YAPIMI FISTIKLI TAHİN HELVA

MALZEMELER

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı margarin veya tereyağı

5 yemek kaşığı pudra şekeri

7 yemek kaşığı tahin

İç antep fıstığı

YAPILIŞI: Öncelikle tereyağ veya margarin tencereye alınır. Eridikten sonra 2 su bardağı un eklenip hafif rengi dönüp kokusu çıkıncaya kadar kavrulur. Mutlaka kısık ateşte kavurmaya dikkat edilir. Ocaktan alıp pudra şekeri eklenir ve şekerin topaklaşmaması için iyice ezilir. Pürüzsüzleşen helvaya tahin yavaş yavaş eklenir ve biraz akıcı bir hamur elde ettikten sonra içine antep fıstığı ilave edilir. Seçilen kalıp, streç filmle kaplanır ve hazırlanan helva içine dökülür. Dondurucuda 2 saat bekletilir ve kalıptan çıkarılıp servis edilir.







FIRINDA CEVİZLİ PEKMEZLİ HELVA

MALZEMELER

50 gr. tereyağı

1/2 bardak un

2 bardak soğuk süt

1 bardak tahin

1.5 bardak pekmez

1/2 su bardağı ceviz içi

1/2 çay kaşığı muskat rendesi

YAPILIŞI: Bir tencereye tereyağı eklenir. Tereyağı eriyince un ilave edilerek bir miktar kavrulur. Kavrulan unun içine soğuk süt, pekmez ve tahin ilave edilip hiç durmadan karıştırılır. Son olarak ceviz ilave edilir. Eğer çok koyu olursa biraz daha süt eklenir. Kek hamuru kıvamında olması gerekir. Helva, toprak güveçlere alınır. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20-30 dk. pişirilir. Üzeri hafif karamelize olunca fırından çıkarılır.