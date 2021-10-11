İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Niğde'ye konuk oluyoruz. Orta Anadolu'da yer alan Niğde, Hititler, Frigler, Asurlular, Helenistler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi imparatorlukların da hüküm sürdüğü zengin bir tarihe sahip şehirlerimizden biridir. İşte Niğde mutfağından üç özel tarif...
AYVA BORANASI
MALZEMELER
3 çorba kaşığı katı yağ
200 gr. kuşbaşı kuzu eti
1 su bardağı pekmez
4 su bardağı su
Tuz
YAPILIŞI: Yağı bir tencerede eritin. Yağ kızınca, etleri verdikleri suyu çekinceye kadar kavurun. Suyu ekleyip bir taşım kaynatın. Köpüğünü alın. Kapağını kapatıp, ateşi kısarak yaklaşık 30 dakika pişirin. Ayvaları, kabuklarını soyup ikiye bölün. Çekirdek yataklarını alıp, dilimleyin. Ayva dilimlerini pişen etlere katın. Pekmezi ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayın, yumuşayıncaya kadar orta ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. Ateşten alıp, sıcak olarak servis yapın.
PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI
MALZEMELER
8 adet orta boy Niğde elması
1 çay bardağı pirinç
Yarım çay bardağı kıyma
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
5 yemek kaşığı toz şeker
Tuz
YAPILIŞI: Elmaların kabukları soyulur. Şekilleri bozulmadan sap kısmından başlanarak elmalar parçalanmadan oyulur. Elmalar kararmasın diye limonlu suya konur. Ayrı bir kapta yıkanmış pirinç, kıyma, yağ ve tuz harmanlanır. Çay kaşığı yardımı ile elmaların oyuk kısmına dikkatlice doldurulur. Tencereye dizilir. Üstüne toz şeker serpilerek suyu ayarlanır. Pirinçler açılıncaya kadar kısık ateşte pişirilir.
MAZAKLI KÖFTE
MALZEMELER
500 gram yağsız kıyma
1. 5 su bardağı köftelik bulgur
1 su bardağı irmik
2 yumurta
1 bağ maydanoz
Kuru nane, karabiber, pul biber
1 yemek kaşığı salça
1 baş kuru soğan (rendelenmiş)
Tuz
Tereyağı
Sıcak su
YAPILIŞI: Köftelik malzemeleri karıştırıp iyice yoğurun. Kıvamını anlamak için küçük bir kaba sıcak su koyup, az limon damlatıp içine bir-iki tane köfte koyup pişirerek dağılıp dağılmadığına bakın. Sonra arada elinizi ıslatarak fındık büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Ayrı bir tencerede ince doğranmış kuru soğan ve tereyağını kavurun. Üzerine salça ve kuru nane ekleyin. Kaynamış su ilave edip sonra da suyun içine köfteleri atın. 15 dakika kadar köfteler pişene kadar kaynatın.