İdilika'nın Mutfağı'nda bugün size yine çok pratik ve çok sürprizli lezzetlerden oluşan bir menü hazırladım...
TATLI EKŞİ SOSLU ET SOTE
MALZEMELER
3 adet dana bonfile
2 tatlı kaşığı dövülmüş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1 fincan et suyu
1 yemek kaşığı elma sirkesi
1 yemek kaşığı soya sosu
3 yemek kaşığı az şekerli
Ketçap
Tuz
YAPILIŞI: Etleri küçük küçük doğrayın. Kendi yağında kısık ateşte pembeleşene kadar çevirin. Tuz, sarımsak, biber serpip karıştırın. Küçük bir sos tavasında et suyu, elma sirkesi, soya sosu ve ketçabı karıştırın. Kısık ateşte birkaç dakika kadar çırpıp etlerin üzerine dökün. Tamamen karışıp etler sosu hafif çekinceye kadar pişirin.
SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI
MALZEMELER
9-10 adet kültür mantarı
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı un
1 diş sarımsak
1 küçük kuru soğan
1 su bardağı süt
5 su bardağı su
Karabiber
Tuz
Servis için krema
YAPILIŞI: Mantarları limonlu suya doğrayın. Tereyağını eritip zeytinyağı ekleyin ve mantarları ısınan yağda soteleyin. Kavrulduktan sonra soğanları, sarımsağı ve unu ekleyin. Biraz daha kavurup suyu ekleyin. Kaynayınca bir bardak sütü ilave edin. Ocaktan inmeye yakın tuzunu atın. Krema ilave ederek servis edin.
İNCİRLİ KAKAOLU TOPLAR
MALZEMELER
8 adet kuru incir
2 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı yulaf ezmesi
Yarım çay bardağı süt
Tarçın
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blenderdan çekiyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra top şekli vererek servis ediyoruz.