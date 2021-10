İdilika'nın Mutfağı'nda bugün size yine çok pratik ve çok sürprizli lezzetlerden oluşan bir menü hazırladım...



TATLI EKŞİ SOSLU ET SOTE



MALZEMELER

3 adet dana bonfile

2 tatlı kaşığı dövülmüş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 fincan et suyu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı soya sosu

3 yemek kaşığı az şekerli

Ketçap

Tuz

YAPILIŞI: Etleri küçük küçük doğrayın. Kendi yağında kısık ateşte pembeleşene kadar çevirin. Tuz, sarımsak, biber serpip karıştırın. Küçük bir sos tavasında et suyu, elma sirkesi, soya sosu ve ketçabı karıştırın. Kısık ateşte birkaç dakika kadar çırpıp etlerin üzerine dökün. Tamamen karışıp etler sosu hafif çekinceye kadar pişirin.



SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI



MALZEMELER

9-10 adet kültür mantarı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

1 diş sarımsak

1 küçük kuru soğan

1 su bardağı süt

5 su bardağı su

Karabiber

Tuz

Servis için krema

YAPILIŞI: Mantarları limonlu suya doğrayın. Tereyağını eritip zeytinyağı ekleyin ve mantarları ısınan yağda soteleyin. Kavrulduktan sonra soğanları, sarımsağı ve unu ekleyin. Biraz daha kavurup suyu ekleyin. Kaynayınca bir bardak sütü ilave edin. Ocaktan inmeye yakın tuzunu atın. Krema ilave ederek servis edin.



İNCİRLİ KAKAOLU TOPLAR



MALZEMELER

8 adet kuru incir

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı yulaf ezmesi

Yarım çay bardağı süt

Tarçın

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blenderdan çekiyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra top şekli vererek servis ediyoruz.