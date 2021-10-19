Bu akşam arkadaşlarımla dizi izlemek için benim evimde buluşuyoruz ve ben de hem sağlıklı hem de lezzetli atıştırmalıklar hazırlamak için mutfağa giriyorum. Dışarıdan satın alınan cipslerden pek haz etmediğimden ev yapımı cipsler yapmayı tercih ediyorum. En beğendiklerimin tariflerini de sizler ile paylaşmak istedim. Umarım deneyip beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu ve huzurlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



YULAF CİPSİ



MALZEMELER

4 yemek kaşığı yulaf kepeği

2 yemek kaşığı kepekli un

Süt

Pul biber

Kekik

Nane

Kimyon

Tuz

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri karıştırıyoruz ve kaşık yardımıyla ince tabaka halinde yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar sertleşene kadar pişiriyoruz.



MANDALİNA CİPSİ



MALZEMELER

Mandalina

YAPILIŞI: Öncelikle mandalinaları güzelce yıkıyoruz ve olabildiğince ince dilimliyoruz. İnce ince dilimlediğimiz mandalinaları havlu kağıt üzerine koyup fazla suyunu alıyoruz, yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Fırınımızı fanlı ayarda 180 derecede çalıştırıyoruz. 1 saat arayla dilimleri ters çeviriyoruz. Bu işlemi, mandalinalar tamamen kuruyana kadar uyguluyoruz. Ardından kuruyan mandalinaları fırından alıyoruz ve soğuduktan sonra cam bir kavanozda muhafaza ediyoruz.



SEBZELİ YUFKA CİPSİ



MALZEMELER

1 dal pırasa

1 küçük havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Az tuz

Az karabiber

1 adet yufka

Üzerine sürmek için zeytinyağı

YAPILIŞI: Pırasaları ince ince doğruyoruz. Havucu rendeliyoruz. Pırasa ve havucu 2 yemek kaşığı zeytinyağında çevirerek pişiriyoruz. 1 adet yufkayı açıyoruz ve yarısına pırasalı harçtan sürüyoruz. Diğer yarısını üzerine kapatıyoruz. Yarım ay şeklinde olan yufkanın üzerine fırça ile zeytinyağı sürüyoruz. Dilediğimiz şekillerde kesip fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Son olarak 180 derecede 10-12 dakika kadar pişiriyoruz.