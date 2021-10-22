İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sıra dışı salataları sizlerle paylaşıyorum. Bana idilkaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PEMBE KİNOA SALATASI



MALZEMELER

1 su bardağı kinoa

2 adet pancar

Zeytinyağı

1 adet limon

2 diş sarımsak

Tuz

Süslemek için haşlanmış mısır

Közlenmiş kırmızı biber

YAPILIŞI: Kinoaları 10 dakika haşlıyoruz. Çiğ pancarı rondoda çekiyoruz. İçine zeytinyağı, limon, sarımsak ve tuz ilave ediyoruz. Yeşil harcı kinoalar ile karıştırıyoruz. Üzerini mısır ve közlenmiş kırmızı biber ile süslüyoruz.



ETLİ SEZAR SALATA



MALZEMELE

4 dilim dana bonfile

Kruton

Göbek marul

Parmesan peyniri

1 diş sarımsak

1 adet limon

1 çay kaşığı hardal

2 yemek kaşığı mayonez

Tuz ve tane karabiber

1 yemek kaşığı kapari çiçeği

1 tatlı kaşığı ançüez ezmesi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Sezar sos için gerekli malzemeyi rondoda çekin. Teflon tavaya biraz zeytinyağı koyup bonfile filetoları tavaya koyup kızartın. Göbek marulu yıkayıp üzerine sos dökün. Izgara bonfile filetolarını da salatanın üzerine dizin. Kruton ve tıraşlanmış parmesan ile servis edin.



TAVUKLU MEKSİKA SALATASI



MALZEMELER

Yarım göbek salata

200 gr. sotelik tavuk göğsü

1 yemek kaşığı taco baharatı

1 kase Meksika fasulyesi

1 kase haşlanmış mısır

1 kase mısır cipsi

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet domates SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

Zeytinyağı

1 avuç dereotu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Tavukları tako baharatı ile birlikte kavurun. Göbek marulu ince ince doğrayıp zeytinyağı ve limon suyu ile birlikte karıştırın. Üzerine kavrulmuş tavukları serpin. Ardından diğer tüm malzemeleri ekleyin. Domatesin kabuğunu soyun, küp küp doğrayın. Sos malzemesini akışkan bir kıvam alacak şekilde çırpın. Salatanın üzerine dökerek servis edin.