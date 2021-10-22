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İDİL ÇİMRİN
22 Ekim 2021, Cuma İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Salatadan beklenilenin çok ötesi

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sıra dışı salataları sizlerle paylaşıyorum. Bana idilkaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

PEMBE KİNOA SALATASI

MALZEMELER
1 su bardağı kinoa
2 adet pancar
Zeytinyağı
1 adet limon
2 diş sarımsak
Tuz
Süslemek için haşlanmış mısır
Közlenmiş kırmızı biber
YAPILIŞI: Kinoaları 10 dakika haşlıyoruz. Çiğ pancarı rondoda çekiyoruz. İçine zeytinyağı, limon, sarımsak ve tuz ilave ediyoruz. Yeşil harcı kinoalar ile karıştırıyoruz. Üzerini mısır ve közlenmiş kırmızı biber ile süslüyoruz.

ETLİ SEZAR SALATA

MALZEMELE
4 dilim dana bonfile
Kruton
Göbek marul
Parmesan peyniri
1 diş sarımsak
1 adet limon
1 çay kaşığı hardal
2 yemek kaşığı mayonez
Tuz ve tane karabiber
1 yemek kaşığı kapari çiçeği
1 tatlı kaşığı ançüez ezmesi
1 yemek kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI: Sezar sos için gerekli malzemeyi rondoda çekin. Teflon tavaya biraz zeytinyağı koyup bonfile filetoları tavaya koyup kızartın. Göbek marulu yıkayıp üzerine sos dökün. Izgara bonfile filetolarını da salatanın üzerine dizin. Kruton ve tıraşlanmış parmesan ile servis edin.

TAVUKLU MEKSİKA SALATASI

MALZEMELER
Yarım göbek salata
200 gr. sotelik tavuk göğsü
1 yemek kaşığı taco baharatı
1 kase Meksika fasulyesi
1 kase haşlanmış mısır
1 kase mısır cipsi
1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet domates SOSU İÇİN:
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı mayonez
Zeytinyağı
1 avuç dereotu
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI: Tavukları tako baharatı ile birlikte kavurun. Göbek marulu ince ince doğrayıp zeytinyağı ve limon suyu ile birlikte karıştırın. Üzerine kavrulmuş tavukları serpin. Ardından diğer tüm malzemeleri ekleyin. Domatesin kabuğunu soyun, küp küp doğrayın. Sos malzemesini akışkan bir kıvam alacak şekilde çırpın. Salatanın üzerine dökerek servis edin.

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