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İDİL ÇİMRİN
24 Ekim 2021, Pazar İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Detoks vakti

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yaz boyunca alınan kilolara, biraz dur diyebilmek adına nefis detoks tarifleri hazırladım. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

DETOKS ÇORBA

MALZEMELER
1 adet kabak
1 adet soğan
1 adet domates
1 tepeleme yemek kaşığı yeşil mercimek
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
Kimyon
Karabiber
Kuru nane
Pul biber
YAPILIŞI: Tüm sebzeler yıkanıp doğranır, temiz bir tencereye koyulur. Üzerlerine üç bardak sıcak su, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edilir. Sebzeler yumuşayana kadar pişirilir. Baharatlar ilave edilerek tüketilir.

DETOKS ÇAYI

MALZEMELER
2 adet salatalık
Yarım limon
2 avuç ıspanak
1 adet yeşil elma
2-3 cm. taze zencefil
1 adet pancar
YAPILIŞI: Biberiye, yeşil çay, taze zencefil ve kakule, sıcak suda demlendirilir. C vitamini ısıya dayanıksızdır bu nedenle demlendikten ve biraz soğuduktan sonra limon eklenir.

DETOKS İÇECEĞİ

MALZEMELER
2 adet salatalık
Yarım limon
2 avuç ıspanak
1 adet yeşil elma
2-3 cm. taze zencefil
1 adet pancar
YAPILIŞI: Hepsini katı meyve sıkacağında sıkıp içiyorsunuz. İsterseniz gün boyu, isterseniz iki ara öğün olarak bu içeceği tüketebilirsiniz.

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