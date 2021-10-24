İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yaz boyunca alınan kilolara, biraz dur diyebilmek adına nefis detoks tarifleri hazırladım. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



DETOKS ÇORBA



MALZEMELER

1 adet kabak

1 adet soğan

1 adet domates

1 tepeleme yemek kaşığı yeşil mercimek

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

Kimyon

Karabiber

Kuru nane

Pul biber

YAPILIŞI: Tüm sebzeler yıkanıp doğranır, temiz bir tencereye koyulur. Üzerlerine üç bardak sıcak su, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edilir. Sebzeler yumuşayana kadar pişirilir. Baharatlar ilave edilerek tüketilir.



DETOKS ÇAYI



MALZEMELER

2 adet salatalık

Yarım limon

2 avuç ıspanak

1 adet yeşil elma

2-3 cm. taze zencefil

1 adet pancar

YAPILIŞI: Biberiye, yeşil çay, taze zencefil ve kakule, sıcak suda demlendirilir. C vitamini ısıya dayanıksızdır bu nedenle demlendikten ve biraz soğuduktan sonra limon eklenir.



DETOKS İÇECEĞİ



MALZEMELER

2 adet salatalık

Yarım limon

2 avuç ıspanak

1 adet yeşil elma

2-3 cm. taze zencefil

1 adet pancar

YAPILIŞI: Hepsini katı meyve sıkacağında sıkıp içiyorsunuz. İsterseniz gün boyu, isterseniz iki ara öğün olarak bu içeceği tüketebilirsiniz.