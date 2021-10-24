İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yaz boyunca alınan kilolara, biraz dur diyebilmek adına nefis detoks tarifleri hazırladım. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
DETOKS ÇORBA
MALZEMELER
1 adet kabak
1 adet soğan
1 adet domates
1 tepeleme yemek kaşığı yeşil mercimek
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
Kimyon
Karabiber
Kuru nane
Pul biber
YAPILIŞI: Tüm sebzeler yıkanıp doğranır, temiz bir tencereye koyulur. Üzerlerine üç bardak sıcak su, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edilir. Sebzeler yumuşayana kadar pişirilir. Baharatlar ilave edilerek tüketilir.
DETOKS ÇAYI
MALZEMELER
2 adet salatalık
Yarım limon
2 avuç ıspanak
1 adet yeşil elma
2-3 cm. taze zencefil
1 adet pancar
YAPILIŞI: Biberiye, yeşil çay, taze zencefil ve kakule, sıcak suda demlendirilir. C vitamini ısıya dayanıksızdır bu nedenle demlendikten ve biraz soğuduktan sonra limon eklenir.
DETOKS İÇECEĞİ
MALZEMELER
2 adet salatalık
Yarım limon
2 avuç ıspanak
1 adet yeşil elma
2-3 cm. taze zencefil
1 adet pancar
YAPILIŞI: Hepsini katı meyve sıkacağında sıkıp içiyorsunuz. İsterseniz gün boyu, isterseniz iki ara öğün olarak bu içeceği tüketebilirsiniz.