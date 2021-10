Sabah il buluşmaları etkinliği kapsamında İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Karagöz ile Hacivat'ın memleketi Bursa'ya konuk oluyoruz... İlk bakışta direkt Osmanlı lezzetlerinin hakim olduğunu gözlemlesem de, Bursa mutfağını biraz inceleyince göçmen etkisini hemen fark ettim. Bursa'ya özgü en meşhur sokak lezzetlerini bizzat yerlerinde tadıp değerlendirince de sizlerle paylaşmam kaçınılmazdı. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



CANTIK



MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

Aldığı kadar un



İÇ HARCI İÇİN:

2 orta boy domates (rendelenmiş)

2 yeşil biber (blender'dan geçirilmiş)

2 adet soğan (blender'dan geçirilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

400 gr. dana kıyma

2 adet kırmızı biber (blender'dan geçirilmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI: İlk önce yoğurma kabına kuru maya, şeker ve süt alınır ve 10 dakika bekletilir. Köpüren mayaya diğer sıvılar ve en son un eklenir. 45 dakika mayalandırılır. Tüm iç harç malzemeleri karıştırılır ve dolapta dinlenmeye bırakılır. Mayalanan hamurdan dilenen büyüklükte bezeler ayrılır ve her biri daireler şeklinde açılır. Açıldıktan sonra tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülüp iç harçtan konur. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişmeye bırakılır.



CEVİZLİ LOKUM



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket (25 gr.) kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İÇ HARÇ:

Kırılmış ceviz

1 tatlı kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı susam

ÜZERİ İÇİN:

Sıvı yağ

Yumurta sarısı

YAPILIŞI: Hamur için verilen malzemeleri yoğurup mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanınca sıvı yağ döktüğümüz tezgahımızda el yardımıyla hamuru büyütüyoruz. Tekrar sıvı yağ sürüp iç harcını üzerine eşit şekilde döküyoruz. Hamuru rulo şeklinde içe doğru kıvırıyoruz. Ucunu tutturmak için yumurta sarısı sürüyoruz. 3 parmak kalınlığında dilimleyip dik bir şekilde tepsiye diziyoruz. Üzerine önce sıvı yağ, daha sonra yumurta sarısı ve en son susam serpip 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.



TAHİNLİ PİDE



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığından az instant maya

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1.5 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

1 çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 su bardağı tahin

1.5 çay bardağı şeker

1.5 çay bardağı su

Ayırdığımız yumurta sarısı

YAPILIŞI: Yoğurma kabına un alınır, ortası havuz gibi açılır. Diğer malzemeler ortasına ilave edilir ve yoğurarak yumuşacık bir hamur elde edilir. Üzeri streç filmle kapatılıp bir saat sıcak bir yerde mayalanmaya bırakılır. Bu arada tahin, toz şeker ve su bir kaba alınır, şekeri eriyene kadar iyice karıştırılır ve kenarda bekletilir. İyice mayalanan hamurun yoğrularak havası alınır ve eşit büyüklükte 9-10 adet bezeye ayrılır. Her bir beze tezgahın üzerinde elle yuvarlak açılır, ardından ortasına bastırarak inceltilip kenarları hafif kalın kalacak şekilde havuz sekli verilir. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alınır. Ortasına hazırda bekleyen tahinli karışımdan 3-4 tatlı kaşığı koyulur ve kaşığın arkasıyla yayılır. Bezeler bitene kadar tekrarlanır. Her pidenin üzerine 1-2 tutam şeker serpilir ve kenarlarına yumurta sarısı sürülür. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kenarları kızarıncaya kadar pişirilir.