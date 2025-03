İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Kilis'teyiz. Kilis mutfağı, kendine has yemekleriyle zengin bir yapıya sahiptir. Yemeklerin temelini et ve bulgur oluşturur, sebze ağırlıklı yemekler de mevsimine uygun olarak yapılır. Kilis mutfağı, Türk ve Halep mutfağı özelliklerini yansıtır. Ön planda yağlı, baharatlı yemekler olduğu gibi zeytinyağlı yemekler de vazgeçilmez türlerindendir. Yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, her Kilislinin mutfağında bulunan vazgeçilmez bir besin malzemesidir.



KİLİS TEŞRUBE



MALZEMELER

Kuşbaşı doğranmış kuzu veya dana eti

2 adet yemeklik doğranmış soğan

2 adet doğranmış biber

2 adet yemeklik doğranmış domates

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

6 su bardağı sıcak su

2 adet iri doğranmış patlıcan

2 adet küp doğranmış tırnak pide

Sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI: Öncelikle doğradığımız soğanları ve biberleri tereyağında kavuruyoruz. Üzerine etleri koyup suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz. Salçaları ve domatesi ilave edip biraz daha kavurup, sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ilave edip düdüklü tencerede etler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Suyunu çok koymamızın sebebi, pideleri yemeğin suyu ile ıslatacak olmamız. Yemeğimiz pişerken patlıcanları az yağda kızartıyoruz. Yemeğimiz piştiğinde patlıcanları ilave edip bir-iki taşım kaynatıyoruz. Pideleri doğrayıp servis tabağına alıyoruz. Üzerine yemeğin suyundan koyup sarımsaklı yoğurdu gezdiriyoruz.



KÖLÜK AŞI



MALZEMELER

1 su bardağı mercimek

1 su bardağı köftelik bulgur

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber

Göz kararı tuz

Göz kararı su

1 su bardağı natürel sızma zeytinyağı

YAPILIŞI: Öncelikle tencereye yıkanmış mercimek ve bulguru koyuyoruz. Üzerini geçecek kadar su ekliyoruz. İçine toz biber ve tuzu ilave edip pişiriyoruz. Çorbadan daha katı bir kıvam elde ediyoruz... Tavaya zeytin yağımızı koyuyoruz. Isınan yağı kölük aşımızın içine döküyoruz ve karıştıra karıştıra zeytinyağını kölük aşına yediriyoruz.



ÖCCE



MALZEMELER

1 demet maydanoz

1 demet taze soğan

5 -6 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

5 adet yumurta

3 yemek kaşığı tepeleme un

1,5 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Maydanozu, taze soğanı, kırmızı biberi, sarımsakları temizleyip yıkayalım. Sonra ister robota koyalım ya da incecik kıyalım ve bir kaba alalım. İçine yumurtaları, unu, karabiberi, kırmızı pul biberi, kimyonu, tuzu koyalım ve iyice karıştıralım. Tavaya 1,5 su bardağı sıvı yağı koyalım, kızınca hazırladığımız karışımdan 1 yemek kaşığı sıvı yağa dökelim. Arkalı önlü kızartalım.