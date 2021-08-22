DİŞ HEKİMİ İLKER ERDOĞAN

İmplant uygulamalarında altın çağ başlamıştır.

İleri teknolojik dizayn sayesinde hiç dişi olmayanlara, alt ve üst çenelerde dörder implant yerleştirmek suretiyle, ortada bir kemik sorunu olsa bile çözüm üretilebiliyor.

Bu yöntemle, geleneksel takma dişlerin ve köprülerin yarattığı sorunlar yaşanmıyor.

Söz konusu yöntem sayesinde geleneksel implantlara göre daha az sayıda implant kullanılıyor. İleri teknoloji yardımıyla, implantın ağız içindeki yeri dizayn edilir. İmplantları alt ve üst çenede, kemiğin en kalın olduğu ön bölgelere açılı bir şekilde yerleştirdikten sonra hastaya aynı gün sabit dişlerini de takabiliyoruz.

Diş hekimine hareketli protezleri olan ya da dişsiz gelen hasta, geçici sabit dişleri yapılmış şekilde çıkabiliyor. İmplantlar kemiğe iyice kaynadıktan sonra sabit dişlere kavuşulmuş oluyor.







KEMİK YÜKSELTME İŞLEMİ GEREKİYOR

Öte yandan, kemik erimesi olan hastalarda alt çene siniri, üst çenede de sinüsler, söz konusu bölgelere implant yapımına engel olabiliyor. Dolayısıyla bu bölgelere implant uygulayabilmek için kemik yükseltme işlemi gerekiyor. Hastalar zor ve masraflı olan bu tedavilerden bir yıl sonra, sabit dişlerine kavuşuyor. Oysa bu yeni teknikle ileri cerrahi yöntemlere gerek kalmadan, hızlı ve ekonomik bir şekilde sabit dişlere sahip olunuyor. Erken diş kayıplarında üst çenesinde yeterli kemik olmadığı için implant yaptıramayanlara, elmacık kemiği implantı çare oluyor. Hastanın üst çenesinde implant yerleştirmek için yeterli kemik olmadığı durumlarda elmacık, yani zigomatik kemiğine yerleştirilen özel implantlar yardımıyla tedaviyi gerçekleştiriyoruz. Bu yöntem, uzun tedavilerin yapılamayacağı kemik erimesi olan yaşlı hastalar için müjde niteliği taşıyor. Hem işlem süresi kısalıyor, hem de kolaylaşıyor. Hasta tedavi edilirken, üst çenede sağ ve sol tarafa birer zigomatil implant ve çenenin ön tarafına da normal implantlar yerleştirilebiliyorsa, protezler hemen implantların yerleştirildiği gün yapılabiliyor.

Eğer hastanın ön bölgesinde kemik yoksa, elmacık kemiklerinin her birine ikişer implant konularak hastaya sabit protez yapılabiliyor.



SEDASYON KULLANILABİLİR

Dental implantlar, bir başka deyişle yapay diş kökleri; modern diş hekimliğinin en çarpıcı gelişmesidir. Hem hastaların ve klinisyenlerin diş tedavilerine bakış açısını değiştirmiş, hem de fonksiyon, estetik ve konuşma anlamında bilmediğimiz birçok detayın farkına varmamızı sağlamıştır. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı ağızlarda implantlar, diş köklerinden farklı davranmazlar, dişin etrafındaki diş etlerini, çene kemiklerini korur ve bu yapıların yıkımını önlerler. İmplant uygulamaları, ağrısız işlemlerdir. Diş dolgusu yaptırmak için kullanılan anestezi işlemleri, dental implantların yerleştirmesi için yeterlidir. Korku ve kaygı duygusu yüksek olan hastalar veya belli bir sürelerin aşılacağı cerrahi işlemler için sedasyon/genel anestezi seçenekleri de değerlendirilebilir.

YETERLİ KEMİK VARSA SÜRE KISALIR

Çene kemikleri ve davranışı kişiye özgüdür, yani birbirinden farklıdır. Ortalama olarak bir implantın alt çene kemiğiyle bütünleşmesi iki-üç ay, üst çenede ise üç-dört ay kadar sürmektedir. Bu sürenin sonunda implantlar üst yapıları, yani dişleriyle birleştirilebilir.

Fakat işlem aşamasından önce yapılacak hazırlıklar ve uygulama esnasında yeterli kemik ve implant direnci alınabilirse, bu süre beklemeden diş yapıları hemen implantlarla birleştirilebilir. Bu tip durumlar, uygun laboratuvar işlemlerini ve uygulayıcının deneyimini ön plana çıkarmakla birlikte günümüzde yaygınlaşmaktadır.



DENTAL İMPLANT SEÇİMİ ÖNEMLİ

Her yaştan kişiye dental implant yapılır mı?

Büyüme gelişimini tamamlamış tüm bireylere implant uygulanabilir.

Ancak dental implant uygulanacak hastalardan sağlık problemleri bulunanlar diş hekimleri tarafından değerlendirmelidir. Gerekli görülen önlemler, işlem öncesi düzenlemeler ve dental implantların uygulanması için zaman ayarlamaları yapılmalıdır.

Hangi implantı yaptırmalıyım?

İmplantlar, çene kemiklerine yerleştirilen ve üzerinde dişlerinizin olmasını sağlayan farklı parçalardan ve bunların oluşmasını sağlayan laboratuvar ürünlerinden oluşmaktadır. Dental implantların kemiğinize yerleştirilmiş, adeta diş kökü gibi bir materyal olduğunu unutmayın.

Bu yüzden dental implantların seçiminde uzun süreli başarıları kanıtlanmış, parçaların rahatlıkla temin edilebildiği ürünler olmasına dikkat edilmelidir. Bu özeni gösterecek bir hekimden, söz konusu bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.





HASTALARI HAREKETLİ PROTEZDEN KURTARIYOR

Yaklaşık 50 yıl önce,1960'ların ortalarında Dr. Brenemark ilk dental implant hastasını opere etti. Diş hekimliği uygulamalarında gerçek bir devrim oluşturan bu sistem; hem hekimler, hem de hastalar açısından sürekli gelişip yenilerek diş hekimliği tedavileri arasındaki yerini aldı. İlk yıllarda hekimlerin bile mesafeli yaklaştığı tedavi, günümüz diş hekimliğinde hastalar tarafından sıkça talep edilen bir uygulama haline geldi. Dental implantların kullanımı, hastaların birçok durumda hareketli protezlerden kurtulmasına ve tamamen dişsiz durumlarda dahi sabit dişlere sahip olmasına imkan tanımaktadır. İmplant cerrrahisi, ilk yıllarda hastalarda şüpheli bir alternatif tedavi olarak görülmekteydi. Hastalarımız bu cerrahiden çok korkar ve genellikle kaçardı. Ancak bilimsel çalışmalar da göstermektedir ki, implant uygulaması ve takiben protezlerin takılmasıyla yüksek oranda hasta memnuniyeti elde edilmektedir. Özellikle uzun dönem takiplerde bu memnuniyet belirginleşmektedir.

10 yıllık hasta memnuniyeti çalışmaları, hastaların yüzde 95'inin implant tedavisinden çok memnun olduğunu göstermektedir. Her tedavi yönteminde olduğu gibi bu yöntemde de başarı oranının kullanılan malzeme, uygulayıcı hekim eğitimi ve bilgisi ile direkt ilişkisi vardır. Dental implant uygulamaları, yoğun bilimsel araştırmalar ile sürekli olarak ilerleme kaydetmektedir.