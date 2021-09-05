Güzel bir gülümseme en samimi jesttir

İnsanlarla tanışırken yaptığımız ilk şey gülümsemektir ve bu, vücut dilimizle kelimeler olmadan rahatlıkla yapılan en samimi jesttir. Kolayca gülebilen insanlar genelde daha etkileyicidir, sosyal ve iş yaşamlarında da başarılıdır

Güzel bir gülüşe sahip olmak, yaşamınız boyunca tüm kapıları açmanızda en büyük yardımcınızdır. Kendinden emin ve samimi bir gülüş, cebinizde duran limitsiz bir kredi kartı gibidir. Kıymetini bilirseniz ve onu korumak için çaba gösterirseniz, son kullanma tarihi ömür boyudur. Aynanın karşısına geçin ve gülümseyin... Ne görüyorsunuz? Gülüşünüzden mutsuz musunuz, yoksa gülüşünüz size enerji mi veriyor? Güldüğünüzde veya birisiyle ilk kez karşılaştığınızda kendinize tam olarak güveniyor musunuz? Bilindiği gibi, iyi bir ilk izlenim bırakabilmek için tek bir şansınız vardır. İnsanların sizin hakkınızda dikkat edecekleri ilk şey gülüşünüzdür. İnci beyazı bir gülümsemeye kim dayanabilir ki!



GÜLEN İNSAN DAHA ETKİLEYİCİDİR

İnsanlarla tanışırken yaptığımız ilk şey gülümsemektir ve bu, vücut dilimizle kelimeler olmadan rahatlıkla yapılan en samimi jesttir. Temiz olmayan, çürük dişli bir ağızla gülümsemek, bir kişinin tüm sempatisini yok eder. Mükemmel bir gülümseme, öz güveninizi artırır ve size milyon dolarlar kazandırabilir. Kolayca gülebilen insanlar genelde daha etkileyicidirler, sosyal ve iş yaşamlarında da başarılıdırlar.

İnsanın doğası gereği güzel bir gülümsemeye daha iyi tepki verdiği bilimsel bir gerçektir. Amerikan Kozmetik Diş Hekimliği Akademisi'ne göre; Amerikalıların yüzde 99.7'si gülümsemenin önemli bir sosyal unsur olduğuna, yüzde 96'sı ise çekici bir gülümsemenin, karşı cinsin nezdinde kişiyi daha çekici kıldığına inanmakta. Yetişkinlerin dörtte üçü de, çekici olmayan bir gülüşün kariyer hayatlarına zarar vereceğini düşünmekte.







Hayat yeteri kadar zor; güzel bir gülümseme, bütün kapıları ve kalpleri açar. Güzel gülümseme ile kendinizi ne kadar güvende hissettiğinize şaşıracaksınız. Eğer görünüşünüz hakkında bir şey yapmak istiyorsanız ve yapabiliyorsanız yapın... Şayet ciddi diş sorunlarınız yoksa aşırıya kaçmamanızı öneririm. Fakat yeni bir gülümseme, sizi daha kendine güvenen ve çekici birisi yapacak.

Pek çok hastamın estetik ameliyat için bıçak altına yatması şaşırtıcı değildir. Fakat hiçbiri, estetik ameliyattan sonra bile yeni görünüşlerini güzel bir gülümseme olmadan ifade edemezler. Bu, dondurma üzerindeki çilek gibidir. Benim amacım, gülüşünüzün elmas gibi parlamasıdır. İnsanların hayatlarını daha iyi bir hale getirdiğim için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum.



ZİRKONYUM DAHA UYUMLU

Modern tedavi yöntemleri, artık doğal dişe benzeyen ve biyolojik uyumlu diş köprü ve kaplamalarına yönelmiştir. Tamamen bilgisayar ortamında üretilen zirkonyum altyapılar ve estetik lamina diş kaplamaları sayesinde mesleğimizi daha çok severek yapmaya devam ediyoruz. Dişlerin kuronla kaplanmasında uzun yıllardır kullanılan metal destekli porselenler, yerini artık zirkonyum alt yapılı porselenlere bıraktı. Zirkonyum kaplamalar, ışığı geçirebilmeleri sayesinde eski metal kaplama uygulamalarına göre çok daha estetik bir görüntü sağlıyor. Ayrıca zirkonyum kaplamaların diş eti ile uyumları çok iyidir. Hem ön dişlerde kullanabilecek kadar doğal ve estetiktirler, hem de arka dişlerde kullanılabilecek kadar dirençlidirler.



NEDEN ZİRKONYUM TERCİH EDİLİR?

Işık geçirgenlik özellikleri sayesinde doğal dişlerle tam bir uyum sağlar. Altında metal yansıması olmadığından yapay görüntü kesinlikle oluşmaz.

Doku dostu bir materyal olduğu için alerjik değildir. Metal destekli protezlere göre genel vücut sağlığı açısından avantajlıdır.

Isı yalıtma özelliği çok iyi olduğu için dişe, metal alt yapılı porselenlerden daha az ısı ilettikleri için dişlerde sıcak/soğuk hassasiyeti oluşmaz.

Alttan gelen diş rengini maskeleyebilme özelliğine sahip olduğu için çok koyu renkli dişlerde bile mükemmel estetik sonuçlar elde edilebilir.

Hassas bir çalışma ile üretildiklerinden kesilmiş diş yüzeyine birebir uyum gösterirler. Zirkonyum porselen ile diş arasında bakterilerin sızabileceği bir aralık kalmadığı için çürük oluşumuna izin vermez.







DİŞ BEYAZLATMA DİŞE ZARAR VERMEZ

Diş beyazlatma yöntemi (bleaching), çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş olan dişlerin renklerini birkaç ton açmak için uygulanan bazı özel ilaçlar ile yapılan bir yöntemdir. Diş kliniğinde, diş hekimi tarafından veya diş hekiminin verdiği özel ilaçlarla evde yapılabilen diş beyazlatma işlemi ile dişler 2-4 ton açılarak tatmin edici bir beyazlatma elde edilir. Dişlerin beyazlama derecesi öncelikle başlangıç renklerine bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik gösterir. Sarı tonlu dişler kolaylıkla 2-6 ton beyazlayabilirken; yeşil ya da gri tonundaki dişlerin beyazlaması daha zordur.

Beyazlatma işlemi ev ve ofis tipi olmak üzere iki şekilde uygulanır:

Ev tipi beyazlatma: Ağızdan alınan basit bir ölçü ile kişiye özel hazırlanan plastik ağızlıkların içerisine karbamit-peroksit esaslı jeller konularak yapılan ve kişinin evde rahatlıkla uygulayabileceği bir beyazlatma işlemidir. Ortalama 5-7 günde istenilen beyazlatma sağlanabilmektedir.

Ofis tipi beyazlatma: Diş hekimi muayenehanesinde bir saat içerisinde gerçekleştirilebilen, basit ve ağrısız bir işlemdir. Bu beyazlatma yönteminde yüksek konsantrasyonda beyazlatma ajanı kullanılmaktadır. Bu sayede çok hızlı bir şekilde, çoğu zaman tek seansta dişlerin renginde açılma sağlanabilmektedir. Yüksek konsantrasyonda olmaları, dişlere kesinlikle zarar vermez.