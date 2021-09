Diş tedavisinde her gördüğünüze inanmayın

Hiçbir şey kendi dişiniz kadar değerli değildir. Yaptırmış olduğunuz her hatalı tedavi; ileride size diş eti problemi olarak dönebilir. Sosyal medyada dolaşan bembeyaz, kusursuz diş görsellerine inanmayın. Gerçekçi olup hekiminizi ve tedavi yöntemini iyice araştırın!

Sosyal medya kullanımı artık hayatımızın vazgeçilmezi. Yeni müşteriler elde etmek amacıyla diş hekimleri de sosyal medyayı kullanıyor. Diş hekimleri, ağız ve diş sağlığı ile ilgili halkı bilgilendirici paylaşımlar yapmaları gerekirken, daha çok estetik gülüşlerin ön planda olduğu gerçek dışı, insanları büyüleyen, hipnoz eden ancak gerçek sonuçlarla uyuşmayan fotoşoplu paylaşımlar yapıyor. Instagram ve diğer sosyal medya kanalları üzerinden insanları kandırmak etik mi? Bu şekilde üzerinde oynanmış fotoğraflarla insanları yanıltıp sonra o kaliteli malzemeler kullanılmadığında, hastalar memnuniyetsiz ayrıldığında ve hatta sonrasında sağlık problemleri yaşadıklarında bunun sorumlusu kim olacak? İşte bugün sizleri bu konuda uyaracağım bir yazı hazırladım.

Son dönemlerde insanlar, hekimlerin veya kliniklerin Instagram hesaplarında gördükleri, öncesi-sonrası fotoğrafları beğenip kendilerine de aynı tedaviyi, işlemi yaptırmaya çalışıyorlar. "Ben de sağlam dişlerimi kestirsem, ben de şunu yapsam. Zirkonyum kaplama yaptırsam gibi şeyler" söyleyerek diş hekimlerine gidiyorlar. Her şeyden önemlisi insanın sağlıklı bir diş eti ve sağlıklı kendi doğal dişleri olmasıdır.

İnsanlara; hepsi seçilmiş, düzgün suratları fotoşop ile oynanmış, bembeyaz fotoğraflar ile hayallerle satış yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu gibi tedaviler mümkün, bu gibi sonuçları almak mümkün, fakat malzemenin ince ve kaliteli olması gerekiyor. Böyle olunca da fiyat yüksek oluyor. Bu yola çıkan kişiler eğer maddi olarak bunu karşılayamayacaklarsa, diğer kişiler alternatiflerle aynı görüntüleri yapmaya çalışıyor ve hasta ikna edilmeye çalışılıyor. Yarın, öbür gün problemler çıkmaya başlıyor.



HER YAZANA İNANMAYIN!

Biz günlük çalışmalarımızda şunu görüyoruz; kaplama yaptıran hastaların büyük bir çoğunluğunun ağız kokusu var. Buna estetik de, lamine de dahil; işinin ehli yerlerde ve kaliteli malzemelerle yapılmalı. Bu yapılmadığı zaman kötü ağız kokusu ile sonuçlanıyor. Bu işlemler Instagram'da veya sosyal medyada basitleştiriliyor. İnsanları bir şekilde tabiri caizse biraz da argo olacak ama 'gaza getiriyorlar.' Bu kusursuz fotoğrafları görenler de soluğu hemen diş hekimlerinde almak istiyor. Ee tabii hasta kaçırmamak adına hemen tedaviye başlıyorlar ama sonuçlar hüsran oluyor. İmplant, eksik dişlerde günümüzün en iyi tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Fakat sosyal medyada yapılanları görenler bazen öyle bir şekilde geliyor ki; "Şu arkadaki çürük olan dişimi çekelim, yerine implant yapalım" diyorlar.

Hiçbir şey sizin kendi dişiniz kadar sağlıklı ve değerli değildir. Kendi dişinizi kaybettikten sonra, eksik dişlerde ideal tedavi yöntemi implanttır. Ama hâlâ kendi dişlerimizi koruyabildiğimiz kadar tedavileri yaptırmalıyız, ne gerekiyorsa yapılsın; dolgular, kaplamalar…

Son çare yoksa tabii ki bize zarar vermemesi için çekelim, implant yapalım. Fakat sağlam dişleri ya da az ufak tefek sorun olan dişleri sağdan soldan okuduğunuz şeylere inanarak çektirmeyelim. 'Çektirip de yerine implant yaptıralım' dediğinizde bu sefer yine maddiyat işin içine girecek. Çünkü ülkemizde bin 500 TL'den bin 500 Euro'ya kadar değişen fiyatlarda implant markaları var. Yaptırdığınız implant size uygun olmadığı zaman, ileride size daha fazla zarar verecek; bunları da göz önüne almak lazım. Sosyal medyada yazan her şeye inanmamak lazım.



BAĞIŞIKLIK DÜŞER

Yaptırmış olduğunuz her hatalı tedavi bazen estetik amaçla, bazen fonksiyon amacıyla ileride size diş eti problemi ile döner. Bu diş eti problemi ağzımızın içindeki bakteri sayısının ve iltihabın artmasına sebep olur. Bu da vücut direncini azaltıp hastalıklara karşı özellikle bu koranavirüs döneminde bağışıklığın düşmesine sebep olur. O yüzden her şey ağızdan başlar; o yüzden ağız sağlığı çok önemlidir.



ESTETİK YAPTIRAYIM DERKEN DİŞ KAYBI YAŞAMAYIN

Dişlerin öncesi ve sonrası durumları gösterilerek sosyal medyada paylaşılan dişlerin rengi aslında biraz da fotoşopla açılıyor. Bunu daha çok hekimler değil, malzeme satanlar yapıyor. Kaçak malzeme satanların paylaşımlarında hastanın ilk fotoğrafında kendi dişleri, ikinci fotoğrafında ise kaplamalı ve beyazlatılmış dişleri görülüyor. Lütfen bunlara dikkat edin, bu durumlara düşmeyin. Kaliteli olmayan, FDA onayı olmayan, dünya çapında diş hekimleri tarafından kabul edilmeyen diş beyazlatma malzemeleri ile yapılan işlemlerden bir zaman sonra dişlerde hassasiyet olabiliyor. Daha sonra sağlam dişler enfeksiyon kapabiliyor, hatta durum diş kaybına kadar gidebiliyor. 'Estetik yaptırayım' derken sağlığınızdan olmayın. Televizyondaki ana haberlerin artık her gün bir haberi mutlaka estetik hataları ile dolu. Aynı durum diş beyazlatması için de geçerli.



'HOLLYWOOD GÜLÜŞÜ' DİYE BİR ŞEY YOK!

Bembeyaz, hepsi bir elden çıkmış gibi dümdüz dişler sosyal medyada 'Hollywood gülüşü' gibi değişik isimler ile pazarlanıyor, böyle isimler konuluyor. Çünkü diş hekimliğinin literatürüne baktığımızda böyle kelimeler yok; yani bu kelimeler gibi uygulamalar yok. Hastalar sosyal medyada dolaşarak "Ben gidip Hollywood gülüşü yaptıracağım, ben gidip şu gülüşü yaptıracağım" diyor. Bunlar hekimler ya da uygulayıcılar tarafından verilen sahte isimler. Bunların literatürde herhangi bir karşılığı yok, böyle bir isim falan yok; o yüzden bunlara da dikkat etmek lazım. Her şey düzenli olsun. Siz çok beyaz bir diş isteyebilirsiniz, ama bunu yaptırdığınız zaman başka bir hekim buna Amerikan gülüşü, başka biri Rus gülüşü, bir diğeri ise Monaco gülüşü diyebilir. Bunlara asla kanmamak lazım. Önemli olan ileride yaptırdığınız işlemden dolayı sizin ağzınızda herhangi bir enfeksiyon olmamasıdır. Bu tedavilerin amacı; gıda birikmesine sebep olacak, herhangi bir diş eti problemi yaşayacağınız, kemik erimesine sebep olabilecek sorunları ortadan kaldırmak ve ona göre tedaviler yapmaktır.