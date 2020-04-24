Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İlker Gezici Vildan Atasever: Artık güçlü bir Türkiye var
İLKER GEZİCİ
24 Nisan 2020, Cuma İLKER GEZİCİ

Vildan Atasever: Artık güçlü bir Türkiye var

, ’nin sağlık ve teknoloji alanındaki adımlarıyla pek çok ülkeye yaptığı yardımları alkışladı: “Artık tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!”

'DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK'
Oyuncu , koronavirüs nedeniyle vaktini evde bol bol okuyarak geçirdiğini söyledi. Atasever, 'nin virüs ile mücadelesini ise hayranlıkla izlediğini söyledi: "Türkiye, aldığı tedbirler, güçlü sağlık sistemi, uygulamaya koyduğu reformları ile bir kez daha tüm dünyaya örnek oldu."

'İNSANLIK İÇİN SIĞINAK'
Atasever, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arka arkaya yükselen şehir hastanelerimiz ve yerli solunum cihazlarımız, güçlü Türkiye'nin göstergesi. Ülkemizde yapılan her faydalı oluşum biz vatandaşlar için bir armağandır. Dünyaya yaptığımız yardımlar ise tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye'yi işaret ediyor."

Zeynep Demirel karantinada imaj yeniledi! Zeynep Demirel'in iddialı seçimi herkesi şoke etti!
Ünlü sunucu Burak Akkul coronavirüs hastalarına umut oldu! 'Ben yendiysem sen de yenersin'
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den şifalı liste! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'u ayağa kaldıran şifa deposu besinler...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA