Vildan Atasever: Artık güçlü bir Türkiye var

Vildan Atasever, Türkiye’nin sağlık ve teknoloji alanındaki adımlarıyla pek çok ülkeye yaptığı yardımları alkışladı: “Artık tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!”

'DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK'

Oyuncu Vildan Atasever, koronavirüs nedeniyle vaktini evde bol bol okuyarak geçirdiğini söyledi. Atasever, Türkiye'nin virüs ile mücadelesini ise hayranlıkla izlediğini söyledi: "Türkiye, aldığı tedbirler, güçlü sağlık sistemi, uygulamaya koyduğu reformları ile bir kez daha tüm dünyaya örnek oldu."



'İNSANLIK İÇİN SIĞINAK'

Atasever, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arka arkaya yükselen şehir hastanelerimiz ve yerli solunum cihazlarımız, güçlü Türkiye'nin göstergesi. Ülkemizde yapılan her faydalı oluşum biz vatandaşlar için bir armağandır. Dünyaya yaptığımız yardımlar ise tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye'yi işaret ediyor."