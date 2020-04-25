Evlere kapandığımız bugünlerde, tiyatroyu sanatseverlerle buluşturma amacıyla açılan pek çok yeni oluşumla karşılaşıyorum. Onlardan biri de TiyatrolarTV. Tiyatroyla ilgili geniş bir veri tabanı sunan Tiyatrolar.com. tr'nin iştiraki olan TiyatrolarTV, geçtiğimiz hafta yayına başladı. Sitenin kurucularından Murat Temel, 2017'de çalışmaları başlayan TiyatrolarTV'nin Haziran'da izleyiciyle buluşmasını planladıklarını ancak içinde bulunduğumuz salgın günleri sebebiyle bu planın öne alındığını ifade etti.



Şu an sitede beş oyunu izlemek mümkün. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun 'Zabel' ve 'Artık Bir Davan Var' adlı oyunları, Seyyar Sahne'nin 'Trom', Altıdan Sonra Tiyatro'nun 'He-Go' ve 'Filifu'nun İntikamı' adlı oyunları sadece 20 lira ücret karşılığında kiralanabiliyor. Tüm oyunların kiralama bedelleri aynı. Oyunları kiraladıktan sonra 15 gün boyunca izleme imkanı sunuluyor. Gösterilerin bütün çekimleri 10 kişilik bir ekip tarafından titizlikle HD olarak yapılmış. Çekimler farklı açılardan yapıldığı için sanki tiyatro değil de sinema filmi izleniyormuş gibi bir ortam yaratılmış. Şu ana kadar 20 oyunun çekimleri tamamlanmış. Yakın zamanda sitede 'Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin', 'Cıngıllı', 'Seni Seviyorum Türkiye', 'Hayvan Çiftliği', 'Sherlock Hamid' gibi sahnelendiğinde büyük ilgi gören oyunlar da izlenebilecek.

Peki, telif meselesi nasıl çözülmüş? Temel, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Bu projeye dahil olmak isteyen ekipleri belirledik ve kiralama geliri üzerinden telif ödemesi yapılacak şekilde sözleşmeler üzerinden mutabık kaldık." Yani her bir kiralama ücretinden eser ve hak sahiplerine telif ödemesi yapılıyor.



20'DEN FAZLA METİN VAR

Tabii ki ben de tiyatro oyununun, tiyatro sahnesinde izlenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bu sistem tiyatronun göz göze, nefes nefese mantığına ters ama sahnelenirken yakalayamadığımız oyunları sinematografik bir kalitede izleme imkanının sunulması büyük bir olanak. Ayrıca, sahnede izleyip beğendiğiniz bir oyunu farklı açılarla çekilmiş şekilde izlemek de ayrı bir deneyim. Bu sistemle oyunların unutulmasının önüne geçilip, geleceğe taşınması da mümkün kılınıyor. Uygulamanın tiyatro bölümü öğrencileri için de oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Yine bu amaçla, Tiyatrolar.com.tr sitesinde de 20'den fazla oyunun metinlerine de erişmenin mümkün olduğunu hatırlatayım. Sami Berat Marçalı'nın 'Yalnızlar Kulübü, Burçak Çöllü'nün 'Nihayet Makamı', Ahmet Sami Özbudak'ın 'Klan', Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun 'Toz' gibi ilgi gören ödüllü metinleri, sadece 15 lira karşılığında satın alınabiliyor.



Ne izlesem?

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in 2009-2011 yılları arasında sahnelenen '7 Şekspir Müzikali', evde tiyatro izlemek isteyenler için cazip bir alternatif olabilir. Bilginer'e; Evrim Alasya, Selen Öztürk, Zeynep Alkaya, Tuğçe Karaoğlan'ın eşlik ettiği oyun, Youtube'dan izlenebiliyor. Bir erkeğin hayatının yedi evre ile anlatıldığı oyunda, Shakespeare'e ait metinlerin çevirisi de Bilginer'e ait.