Koronavirüsle mücadele ettiğimiz ve evlerden çıkmadığımız günlerde neyse ki dijital ortamda tiyatroseverler için oldukça fazla alternatif var. 'Ücretsiz erişime açılan bu oyunlar ilgi görüyor mu?' diye merak ettim ve çarpıcı sonuçlarla karşılaştım. Örneğin, İKSV'nin kısa süre önce erişime açtığı 'Nazım'a Armağan' adlı oyun 2 günde 25 bin kez izlenmiş. Nazım Hikmet'in doğumunun 100'üncü yılı sebebiyle, 2002'de 13. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılış gösterisi olarak Rumeli Hisarı'nda sahnelenen oyun, Yıldız Kenter, Ayla Algan, Zeliha Berksoy, Jülide Kural, Zuhal Olcay, Tilbe Saran, Sema Moritz, Zeynep Tanbay ve Işık Yenersu'dan oluşan dev kadrosuyla büyük beğeni toplamıştı. Oyunu monitörden izlerken, kolay kolay bir araya gelmeyecek böyle bir kadroyu keşke Rumeli Hisarı atmosferinde izleme şansı bulsaydım diye geçirdim içimden… Yıldız Kenter'e hayranlığımı bir kez daha artıran oyun İKSV'nin kanalında ilgi görmeye devam ediyor.

'DİJİTALDE DE BÜYÜK İLGİ



Üstad Necip Fazıl'ın unutulmaz eseri 'Reis Bey', iki sezon önce Devlet Tiyatroları tarafından ilk kez sahneye taşınmıştı. Sahnelendiğinde büyük ilgi gören oyun yaklaşık bir aydır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Youtube kanalından izlenebiliyor. Görevinden hiç taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesinin anlatıldığı oyun, dijital ortamda da ilgi görüyor. Osman Nuri Ercan'ın 'Reis Bey'i canlandırdığı oyun 150 binden fazla görüntülenerek, salgın günlerinde tiyatroseverlerin en çok izlediği oyunlardan biri oldu. Yine bakanlığın erişime açtığı oyunlardan biri olan Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu 'Leyla ile Mecnun' bir ayda 105 bin kez, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu 'Bir Dede Korkut'da yaklaşık 50 bin kez görüntülendi. Yine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Turta Girmemiş Orman' adlı çocuk oyunu da 40 bin kez görüntülenerek çocuk oyunları arasında ilgi görmeye devam ediyor.

'HAYALLERİMİZİ ERTELEDİK'





İçinde bulunduğumuz salgın günleri sebebiyle alınan tedbirler en çok kültür sanat etkinliklerini etkiledi. Bundan en mustarip olan yapımlardan biri de Cengiz Şahin'in kurucusu olduğu Gergedan Yapım oldu. İlk günden beri oyunlarını yakından takip ettiğim yapım şirketi 'Yetersiz Bakiye', 'Romantizma', 'Ölün Bizi Ayırana Dek' gibi beğenilen oyunların yanı sıra, son dönemde özellikle Zeynep Bastık ve Haluk Levent konserleriyle müzik dünyasında da adından söz ettirdi. Bin 250 etkinlik, 300 konser ve 950 tiyatro temsiliyle 1.5 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Gergedan Yapım'ın kurucusu Cengiz Şahin'le konuştum. Bu sürecin kendilerini çok olumsuz etkilediğini söyleyen Şahin, '2020 için büyük hayallerimiz vardı. Özellikle Harbiye'de hiç yapılmayanı yapacaktık. Hayallerimizden vazgeçmedik sadece erteledik' dedi. Tüm dünyayı etkisine alan virüs sebebiyle Ekim'e kadar kontağı kapattıklarını söyleyen Şahin, 80'i konser 120 etkinliklerinin iptal olduğunu belirtti. Hal böyle olunca Şahin de çareyi dijital prodüksiyona yönelmekte bulmuş. Şu an 13 Mayıs'ta Haluk Levent'in sunacağı konuklu bir talk show programı için hazırlık yapıyorlar. Onur Saylak, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler kesinleşen konuklar arasında. Daha sonra Sağlık Bakanı'nı da konuk edeceklerini söyleyen Şahin, tiyatroyu da ihmal etmediklerini, yeni sezona Ebru Cündübeyoğlu'nun yazdığı 'Sabıkalı Saatler' adlı oyunu hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.