Göztepe'deki Özgürlük Parkı'nda düzenlenecek 'Sanat Parkta' tiyatro etkinliği için başvuran ünlü tiyatrocular isyanda. Kedi Sahne Sanatları kurucusu Hakan Altıner'in 'Partizanlık yapıyorlar' şeklindeki isyanını önceki gün kaleme almıştım. Meğer aynı dertten muzdarip pek çok sanatçı varmış. Oyunları programa dahil edilmeyen isimler arasında Nilgün Belgün, Sumru Yavrucuk, Volkan Severcan, Kemal Başar ve Dilek Türker gibi pek çok ünlü isim bulunuyor. Bu değerli tiyatro insanlarının pandemi sebebiyle uzak kaldıkları seyirciyle yeniden buluşma imkanları ellerinden alınmış oldu.



BU TAVIR HİÇ YAKIŞMADI

Usta oyuncu Dilek Türker, Kadıköy Belediyesi'nin mağdur ettiği değerlerden biri. 'Aşk Kalıcıdır' adlı oyununun yoğunluk nedeniyle reddedildiğini söyleyen Türker, "Ben ki 30 yıldır kurduğu özel tiyatroyu ayakta tutmayı başarmış, ülkemi yurt dışında başarıyla temsil etmiş, devlet sanatçısı unvanı almış bir kadınım. Bu tavır hiç yakışmadı. Kadıköy Belediyesi'nde tuhaf bir çeteleşme var. Ne yaptığını bilmeyen, ayrımcı bir seçici kurulun bu nezaketsizliği ve iş bilmezliği beni çok incitti. Bu terbiyesizliği hak etmedim" dedi. 'Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi' adlı oyunuyla sekizinci yılına giren Nilgün Belgün de belediyenin kendisine karşı tutumu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Belgün, tepkisini şöyle dile getirdi: "Oyunumla gezmediğim ülke kalmadı. Tek kişilik oyunumla nasıl bir yoğunluk yaratmış olabilirim? Madem tiyatroculara destek için böyle bir festival düzenliyorsun, program takvimini neden uzatmıyorsun da bizi dışlıyorsun. Bu seçici kurulda kimler var, neye göre seçim yapıyorlar çok merak ediyorum." Tiyatrokare kurucusu Nedim Saban da belediye ile Tiyatro Kooperatifi arasında nasıl bir dayanışma olduğunu, biletlerin neden belediye sitesinden değil de başka bir firmadan satıldığını merak ediyor. Haklı. Tiyatro Kooperatifi'nin yanlışlıkla üyelerinin dışındakilere yolladığı belge dışarı sızmasaydı belki de bu skandal patlamayacaktı. Tüm bu iddiaları sormak için belediye başkanı özel kalem müdürünü aradım, ulaşamadım. Basın ilişkileri sorumlusuyla konuştuğumda da iddialara sosyal medya hesapları üzerinden cevap vereceklerini söyledi. Yazıyı hazırlarken hâlâ bir açıklama gelmedi.



Üç oyunumuz da reddedildi

Karanlıkta Tiyatro, 'Sevmekten Öldü Desinler', 'Suit' gibi oyunları sahneleyen Jest Tiyatro kurucusu Tolga Güleryüz de şunları söyledi: "Üç oyunuma da red cevabı aldım. Bu tamamen belediyenin Tiyatro Kooperatifi'nin etkisi altında kaldığının bir kanıtıdır. Kooperatifin kendi üyelerine attığı belge dışarı sızınca başvurular yığıldı. Belediye de başvuru açmak zorunda kaldı ama 24 saat içinde dönüş yapmamızı istediler. Başvurduk ama aynı dakika içinde reddedildiğini söylediler. Buna kim, nasıl karar veriyor? Tiyatro Kooperatifi bu festivali eline yüzüne bulaştırdı."



'Tiyatro yapmak istiyoruz'

Tiyatro Keyfi'nin kurucusu Kemal Başar da şöyle konuştu: "Kadıköy tiyatroları çeteleşti. Partizanlık yapıyorlar. Sonra AKP'ye laf ediyorlar. Yoğunluk sebebiyle kabul edemiyoruz diyorlar. Kendi belli tiyatroları var, onların oyunlarını koyacaklar. Biz tiyatro yapmak istiyoruz. Kadıköy'de oyun sahneye koymak için illa CHP'li mi olmak gerekiyor?"



YOĞUNLUK NE DEMEK?

İkameti Kadıköy olmasına rağmen 7 yıldır hiçbir oyunu Kadıköy festivallerinde yer almayan Epizot Görsel Sanatlar da durumdan muzdarip. Genel Sanat Yönetmeni İrfan Kangı; "Sizi beğenmedik deseler anlayacağım. Yoğunluk ne demek? Yayarsın 90 güne, herkes sahneye çıkar. Sosyal belediyecilik yapıyorum diyorsan herkese kapını açacaksın. Ben seyircimi ayırıyor muyum hangi partili diye? Ayrıca ben bir seçici kurulun olduğuna da inanmıyorum."