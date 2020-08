Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar'ın başarılarla dolu hayatı, ABD'de yayımlanan, Marjorie Lerner'ın kaleme aldığı Dünyanın En İyi ve En Ünlüleri (The World's Best of The Best And Most Illustrious) kitabının beşinci bölümünde yer aldı. Beş kitaplık serinin sonuncusu olan kitapta Akbar, '2019 Yılına Damga Vurmuş En Etkili Kadınlar ve Erkekler Kategorisi'nde Yılın Bestecisi ve Piyanisti olarak anıldı. Yazar Lerner, Akbar için "Şüphesiz, Anadolu ve Ortadoğu'nun en büyük ve en iyi bestecisi ve piyanisti" ifadelerini kullandı.





Ertelenen festival 18 Eylül'de online yapılacak



Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanırken korona sebebiyle ertelenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında dijital ortamda müzikseverlerle buluşuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, 'Beethoven'ın Aydınlık Dünyası' teması etrafında şekillenen festival konserlerinin çekimleri İstanbul ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerindeki tarihi mekânlarda gerçekleştiriliyor. Bu yıla özel olarak dijital bir programla hayata geçirilecek olan festival kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 19 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.

786 OYUN BAŞVURDU



Türkiye'nin kültür-sanat alanında önde gelen beş kurumu DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), BKM ve Zorlu PSM'nin birlikte yürüttüğü Ortak Yapım projesine başvurular sona erdi. Açık çağrıya gelen 786 başvuru arasından destek almaya hak kazanan beş oyun metni, 1 Ekim'de açıklanacak. Daha önce 15 Eylül olarak açıklanan tarih, başvuru sayısının beklenenin çok üstünde olması sebebiyle, sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi adına 1 Ekim'e ertelendi.





GEZEN SİNEMA



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Gezen TIR projesini hayata geçirdi. Gündüz ve gece ışığına uygun 6x4 metre ölçülerinde bir perde ile dış mekânda yayın yapacak olan Gezen TIR, bugün ve yarın Adana'da seyirciyle buluşacak. Proje kapsamında gündüz iki seans halinde çocuk filmleri, akşam Türk sinemasının iz bırakmış filmleri seyirciyle buluşacak. Açıkhava'da 500 kişiyi ağırlayabilme kapasitesine sahip TIR, Eylül'ün sonuna kadar devam edecek.





Türk ve dünya yazarları bu platformda



Cepten bir uygulamayla kitap dinlemek artık çok kolay. Milli bir girişim olarak kurulan Dinlebi ile güncel kitaplardan özel yazılmış eserlere kadar çok sayıda sesli kitap yer alıyor. Platformda Türk ve dünya klasiklerinden yüzlerce eser var.





Gümüşlük'te klasik müzik heyecanı



Pandemi sebebiyle düzenlenip düzenlenmeyeceği belirsiz olan Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin yapılmasına karar verildi. Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan festival, 17 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.