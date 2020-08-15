Pandemiden en çok etkilenen sanat dalı olan tiyatro dünyasında hareketlilik başladı. Geçtiğimiz hafta detaylıca yazdığım Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu, açılışını önceki gün 'Kibarlık Budalası'yla yaptı. Haldun Dormen'in başrolünü üstlendiği ve 651'inci temsilini önceki akşam yapan oyun, büyük bir ilgiyle izlendi. Usta oyuncu Cem Davran'ın da oyun öncesi ekibi ziyaret ederek destek vermesi tiyatrocu dayanışması açısından önemliydi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Beyoğlu'ndaki Talimhane Sahne'de 'Bir Nefes Dede Korkut' oyunuyla seyirciyle buluşmaya başlayan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da yeni sezon öncesi büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Alınan tedbirler ve repertuvarla ilgili bilgi almak için İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ile konuştum. "Sahneleri bu kadar özleyeceğimizi düşünmemiştik" diyen Karslıoğlu, aldıkları önlemleri de şöyle sıraladı: "Öncelikle az kadrolu oyunlara yöneldik. Bir saati çok aşmayan oyunları seçtik. Oyun süresi uzunsa arayı 10 dakikadan 20 dakikaya çıkardık. Kulislere dezenfektan kabinleri koyduk. Tüm personelin giydiği kostümler, oyunda kullanılan dekorların hepsi dezenfekte ediliyor. Salı, perşembe ve cumartesi günleri seyirciyle buluşacağız. Bütün hazırlıklarımızı titizlikle yaptık."

5 YENİ OYUN



Yeni sezonu 1 Eylül'de Büyük Sahne'de sahnelenecek '80 Günde Devri-Alem' adlı oyunla açacaklarını söyleyen Karslıoğlu, sezon boyunca 5'i yeni yaklaşık 20 oyunu seyirciyle buluşturacaklarını belirtti. İstanbul Devlet Tiyatroları bünyesinde 'Profesyonel', 'Aksesuarcı', 'Bay Z', 'Hamlet' gibi oyunların yanı sıra Behiç Ak'ın 'Newton Bilgisayardan Ne Anlar', 'Emmanuel Schmitt'in 'Karı Koca Arasında Ufak Tefek Cinayetler', Peter Quilter'in 'Tek Başıma', Neil Labute'nin Her Şey Yolundaymış Gibi' ve Arnold Wesker'in 'Dört Mevsim' adlı oyunları da ilk kez sahnelenecek.





Gösteriler tekrar başlıyor



Pandemi nedeniyle kapalı olan Zorlu PSM'de de kapılar 7 Ekim'de açılıyor. Bergüzar Korel'in iki gün üst üste sahneleyeceği 'Kızlar ve Oğlanlar' adlı tek kişilik gösterisiyle açılışı yapacak olan Zorlu PSM, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde misafirlerini ağırlayacağını duyurdu. Ekim ayı takvimini açıklayan ve biletlerini de satışa sunan Zorlu PSM'de güvenli bir deneyim için kurallara harfiyen uyulacak.

Mekan içerisinde ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları, temassız ödeme, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamaları hayata geçirildi. Koltuklar arasında boşluk bırakacak şekilde bir oturma düzeni yapıldı. Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas da sekizinci sezonun diğer sezonlardan farklı olacağını söyleyerek ekledi: "Zorlu PSM'ye gelecek sanatseverlerin içinde, sosyal mesafe ve hijyen konusunda hiçbir kaygı olmamasını istiyoruz." Mekân, üstüne düşeni yapıyor, tabii ki her şey seyircide yani kişinin kendisinde bitiyor. Maskeyle, kolonya kokulu salonlarda oyun izlemek de farklı bir deneyim olacak. Zorlu PSM'ye de kazasız belasız sağlıklı bir sezon diliyorum.

Doğu Demirkol'un tek kişilik gösterisinin de yer aldığı Ekim ayı programında Oyun Atölyesi'nin 'Pencere', Semaver Kumpanya'nın 'Cimri', Onur Saylak, Şükran Ovalı ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrolünde olduğu 'Evlat', Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu'nun ortak yapımı 'Gerçek', Cansel Elçin ve Reha Özcan'ın başrolünde olduğu 'Çıplak Vatandaşlar' ve 29 Ekim'e özel 'Kemal' de yer alıyor.