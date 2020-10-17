Hakan Altıner'in kurucusu olduğu Kedi Sahne Sanatları, alışıldık temposuna yavaş yavaş kavuşuyor. Pandemi sebebiyle mecburen sahnelerden uzak kalan ekip, Ağustos ayı itibariyle peyderpey oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Ekip, Haldun Dormen'in başrolünde yer aldığı 'Kibarlık Budalası' adlı oyunu ile 8 ay aradan sonra çıktıkları ilk turne olan Antalya'da seyircilerle buluştu. Ardından, açılışını da yaptıkları Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda önceki akşam tekrar sahne alan ekip, 21 Ekim'de Bursa'da oyunlarını sahneleyecekler. İstanbul'da 23 ve 28 Ekim'de de aynı oyunu sahneleyecek olan Hakan Altıner'in yönettiği yeni oyunu 'Çamlıca'nın Üç Gülü'nün de perde açacağı tarih belli oldu. Aydan Şener, Ayşe Erbulak ve İpek Tenolcay'ın başrolünde yer aldığı oyun, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Kozyatağı Adile Naşit Sahnesi'nde Covid-19 önlemleri kapsamında seyirciyle buluşacak. Efe Yeşilay'ın yazıp kadrosunda da yer aldığı oyunu ben de çok merak ediyorum.



Bütün 'Şekspir' karakterleri sahnede



Geçtiğimiz sezon Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun'u 79 yaşında ilk defa sahneye çıkararak büyük bir iş başaran Tiyatro Ak'la Kara sezonu, yeni oyunu 'Döktür Bi Şekspir' adlı oyunla açtı. Shakespeare'in yazdığı 37 karakterin sahnelendiği oyunda Savaş Özdural, Fatih Gülnar ve Özdemir Çiftçioğlu rol alıyor. 160 kişilik salon kapasitesini 100 kişiye düşüren tiyatro, VIP Salon hizmetiyle güven içinde oyun izleme imkanı da sunuyor. Tiyatronun kurucu ortaklarından Savaş Özdural, "Tüm tedbirleri alarak perdelerimizi açıyoruz. Salonumuz daha az seyircili fakat maksimum güvenli. Tüm havalandırma sistemimiz son teknoloji, temiz hava akışıyla seyircilerimize taptaze bir hava sunuyoruz içeride, oyun boyunca sadece dışarıdan gelen temiz hava olacak. Biz seyircilerimizi çok özledik, onlar da bizi özlediyse bekliyoruz" dedi. Bu arada Ediz Hun'un rol aldığı Agatha Christe'nin unutulmaz eserinden uyarlanan 'On Küçük Zenci' adlı oyunun da ay sonunda yeniden sahneleneceğini hatırlatayım. Ancak oyun, 'On İki Kişiydiler' adıyla sahnelenecek.



Kitabı bir kuzgun yazdı



Oyunculuğunun yanı sıra güçlü kalemiyle de dikkat çeken Bihter Dinçel, ilk romanını kitapseverlerin beğenisine sundu. Oyuncu, daha önce yazıp rol aldığı Aşiyan, Manik Atak, Ortanca adlı tiyatro oyunlarını bir kitapta toplamıştı. Dinçel, Küsürat Yayınlarından çıkan 'Keşke Unutsam' adlı romanında 27 yaşında ölmeyi bekleyen bir kuzgunun gözünden, geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybeden bir kadın ile komadan yeni çıkan bir adamın hikayesine ortak ediyor okuyucuyu. Hatırlamakla unutmanın arasında gezinen, Orhan Boran'dan Altan Erbulak'a, İranlı sanatçı Furuğ Ferruhzad'tan Gülten Akın'a göndermeler/ alıntılar yapan kitap bir solukta okunuyor...