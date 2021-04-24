Geçen yıl olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da maalesef evlerde kutlamak durumunda kaldık. Neyse ki çocukların beğenisine sunulan birbirinden güzel oyunlar tiyatro hasretini bir nebze olsun dindirdi. Örneğin, biz kızlarımla 'Semaver Kumpanya'nın İş Sanat hesabından yayınladığı Nasreddin Hoca'yı keyifle izledik. Işıl Kasapoğlu'nun yazıp yönettiği, ünlü oyuncular Serkan Keskin, Sezin Bozacı, Sibel Altan'ın sesleriyle yer aldığı, Uğur Senkeri'nin meddahı canlandırdığı kukla tiyatrosu, çocuklara "Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun?" diyen Nasreddin Hoca geleneğini bir kez daha hatırlattı.







Ardından opera ve müzikallerden seçilen şarkıların yer aldığı 'Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti'ye kulak kabarttık. Sonrasında Lerzan Pamir'in yönettiği, ilk kez dün yayına giren Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın'ın canlandırdığı 'Keloğlan' masalını izledik. Bu oyunlar İş Sanat'ın hesaplarından sezon sonuna kadar izlenebiliyor. Zorlu PSM'de de Derya Özel'in sunduğu 23 Nisan programı Kandisky ile müziğin resmini yaptıktan sonra Tiyatro.net üzerinden Teğet Tiyatro'nun 'Karagöz ve Hayal Mızıkacıları' adlı oyununu izleyip, Karagöz'ün hayvan sevgisine güldük. Bu oyun pazartesiye kadar ücretsiz izlenebiliyor. Bir başka etkinlik platformu Sosyo'da yayınlanan çocuk oyunları arasında seçim yapmakta zorlandık. Umarım gelecek sene oyunları yerinde izler, oyuncuları ayakta alkışlar ve 23 Nisan coşkusunu elimizde bayraklarla şarkılarla sokaklarda yaşayabiliriz.







23 NİSAN COŞKUSUNA ONLAR DA KATILDI

Ünlü sanatçılar da 23 Nisan coşkusuna evlerinden paylaştıkları renkli fotoğraflarla katıldı. atv dizisi 'Kardeşlerim'de rol alan Fadik Sevin Atasoy'un 7 yaşında rol aldığı bir diziden yaptığı paylaşım dikkat çekti. Şu sıralar bebek bekleyen Didem Balçın da yıllar evvel çocuk programı sunarken yaptığı 23 Nisan anonsunu paylaştı.







Balçın, 'Bayram neşesi o günden bugüne hiç eksilmeden hâlâ içimde... Biz çalışan, hayal kuran, üreten ve mutlu çocuklardık. Şimdi tek dileğim oğlumun ve tüm çocukların bayram neşesini yaşayacağı günlerin yakın olması' temennisinde bulundu. Serenay Sarıkaya da 23 Nisan çocuk etkinliklerinde gösteri yaptığı kostümlü fotoğrafıyla büyük beğeni kazandı.