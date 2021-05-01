Dünyaca ünlü oyuncu Anthony Hopkins, geçtiğimiz hafta düzenlenen 93. Oscar Ödülleri'nde 'Baba' filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. Bu ödülü ikinci kez evine götüren Hopkins, aynı zamanda bu kategoride ödül alan En Yaşlı Oyuncu olarak tarihe geçti. Hopkins'in Oscarlık performans gösterdiği film, aslında bir tiyatro oyunundan uyarlandı.



Fransız yazar Florian Zeller'ın 2012 yılında yazıp yönettiği oyun, Paris dahil Broadway ve Londra'da West End'de sahnelenmişti. 'Baba', Fransa'da En İyi Oyun, En İyi Yazar, En İyi Yönetmen gibi pek çok dalda Moliere ödülünü kazanmış, The Guardian tarafından son 10 yılın en iyi oyunu olarak gösterilmişti. Alzheimer hastası yaşlı bir adamın kızı ve çevresindekilerle olan ilişkisine odaklanan oyun, geçtiğimiz yıl ülkemizde de seyirciyle buluşmuştu.



'KORKULARIMI ANLATTIM'

Pürtelaş Tiyatro tarafından sahneye uyarlanan oyunu, 9 Mart'ta Zorlu PSM'deki prömiyerinde izlemiştim. Tamer Can Erkan'ın yönettiği oyunda Alzheimer hastası babayı oynayan Şerif Erol'un performansına hayran kalmıştım. Ne yazık ki ertesi gün de koronavirüs gerçeğiyle tanışmış ve salonlar kapanmıştı. Nitekim benim de pandemi öncesi izlediğim son oyun olmuştu. Hopkins bu oyunun filme uyarlamasıyla Oscar alınca aklıma geldi... O filmde Hopkins yerine Şerif Erol oynasa belki Oscar'ı o alacaktı.



Zeller, oyuncuya geniş alan açan dişi bir rol yazmış ve Erol da en az Hopkins kadar oynuyordu. Florian Zeller, günümüz aile yapısını ele aldığı Aile Üçlemesi'nin ikinci oyunu olan Baba'yı 22 yaşında yazmış. "Beni ninem büyüttü, annemin yerini aldı. Ninem ben 15 yaşındayken Alzheimer oldu. 'Baba'da yaşantımı değil, korkularımı anlatıyorum. 'Sevdiğiniz insanlar yaşamsal dengelerini yitirirlerse ne yaparsınız?' sorusunu soruyorum" diyor Florian Zeller.

Zeller'a göre; ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki, günün birinde ebeveynin çocuğa dönüştüğü ve çocuğun ona baktığı kaçınılmaz bir gerçeğe dönüşüyor. Nitekim oyunda da zamanla roller değişiyor, baba çocuk, kız annesi olmaya başlıyor. Yazarın bizde daha evvel de 'Evlat' ve 'Gerçek' adlı oyunları da sahnelendi.



EVDE CANLI YAYIN TİYATRO

Tam kapanmaya geçtiğimiz bugünlerde çevrim içi olarak pek çok tiyatro oyununu izlemek mümkün. En azından geçtiğimiz yıl ki kapanma kadar kısır bir durum söz konusu değil. Devlet Tiyatroları da oyunlarını seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.



17 Nisan'da 'Bizim Yunus' adlı oyunuyla tarihinde ilk kez canlı yayında prömiyer yapan Devlet Tiyatroları, bu akşam Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye' adlı oyunu canlı olarak seyirciyle buluşturacak. Savaş Dinçel'in oyunlaştırdığı ve Murat Çidamlı'nın yönettiği oyun; saat 18.00'de TRT 2'den naklen yayınlanacak. Tek kişilik oyunda Abasıyanık'ı Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Erdinç Doğan canlandıracak.