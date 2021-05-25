Gerçek bir tiyatro tutkunu olan Tilda Tezman'ın yazdığı 'Oyunname 2' adlı kitabı inceleme imkanı buldum. İlk kitabı 'Oyunname'den 8 yıl sonra ikincisini okuyucularla buluşturan Tezman, arşiv niteliğinde bir çalışma ortaya çıkarmış. 2012 yılından bugüne, kesintisiz takip ettiği Avignon Tiyatro Festivali, Paris ve New York sahnelerinde izlediği oyunların arasından titizlikle seçtiği 68 oyun hakkında düşüncelerini bol görsel eşliğinde paylaşan Tezman'ı kıskanmadım desem yalan olur...



"Keşke o oyunları yerinde izleyebilseydim" diye geçirdim içimden. Özellikle Simon Stone'un modern ve yenilikçi anlayışla sahneye uyarladığı sıra dışı 'Üç Kız Kardeş' yorumunu görmeyi çok isterdim. Çehov klasiğinin Trump'ın Amerika'sına ve Facebook dünyasına göndermeler yaparak günümüz dünyasına nasıl adapte edildiğini, kitabı okurken merak ettim doğrusu. Nitekim oyun sahnelendiği 2017'de Paris'i karıştırmış ve yılın en ilginç tiyatro olayı olarak hafızalardaki yerini uzun süre korumayı başarmıştı. Yine aynı şekilde kitapta 'Ünlü Ressamlarla Tiyatro Sahnesinde Buluşma' başlığı altında toplanmış üç oyun da cezbedici. Bu anlamda kitap sadece seyirciler için değil, profesyoneller için de ilham verici bir rehber niteliği taşıyor. Bir tiyatro topluluğu, mesela, kitapta yer alan 'Charlie Chaplin Adında Biri' adlı oyunu uyarlasa ne güzel olur. Tezman'ı; maddimanevi emek harcayarak tiyatro dünyasına bıraktığı bu kalıcı eser için tebrik ve takdir ediyorum.



BİN 500 KİŞİ ASPENDOS'TA YUNUS EMRE'Yİ SEYRETTİ

Tiyatro severlerin uzun süren hasreti sona erdi. Devlet Tiyatroları (DT) önceki gün, Yunus Emre'nin hayatını anlatan 'Bizim Yunus' adlı oyunu seyirciyle buluşturarak tiyatro sezonunu açtı. Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sahnelenen oyuna ilgi büyüktü

Sönmez Atasoy'un yazdığı, Mustafa Kurt'un yönettiği oyunu bin 500 kişi izledi.



DT'nin 'Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları' da 3 Haziran'da başlayacak. Umarım özel tiyatrolar da açık havada sahnelenecek oyunlarla seyirci karşısına çıkabilme imkanı bulur. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yunus Emre Enstitüsü yürütücülüğünde hayata geçirdiği müzik sektörüne destek projesi ay sonuna kadar devam edecek. Müzik Susmasın projesi için şimdiye kadar 156 milyon TL'ye ulaşan destek verildi.



DOĞAYI RESMETTİLER KAZANDILAR

Pınar'ın, 40 yıldır aralıksız düzenlediği resim yarışmasının kazananları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na bu yıl Türkiye'nin 7 bölgesi, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan'daki 6-14 yaş arasındaki ilköğretim çağındaki çocuklar arasından 12 bin 578 başvuru yapılmış.



Bu başvuru sayısı geçen yıldan iki kat daha fazla. Tabii ki bu sayı artışında pandeminin de etkisi var. Eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalan ve sosyalleşemeyen çocuklar, evlerinde bireysel çalışmalara yöneldiler. 'Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum' temasıyla düzenlenen yarışmada 11 asil kazanana, tablet ve profesyonel malzemelerden oluşan çanta hediye edildi.



ÇAĞDAŞ SANAT FUARI BAŞLIYOR

Normalleşmeyle birlikte artık çok özlediğimiz sergi turlarına başlayabiliriz. Fiziki olarak gezebileceğimiz 15. Contemporary İstanbul, 3-6 Haziran tarihleri arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonları'nda sanatseverleri bekliyor. Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen fuar, Covid-19 önlemleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Yine aynı şekilde İzmirli sanatseverler için de bir sergi haberim var. Gizem Renklidağ'ın analog ve dijital teknikleri bir arada kullanarak resim sanatını başka deneyimlere taşıdığı Techne isimli sergi, 28 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında İzmir'de Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.