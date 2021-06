Devlet Tiyatroları Ankara İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde Yaz Oyunları'nı tiyatroseverlerle buluşturmaya başladı. Adana'da da Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında oyunlar sahneleniyor. Ancak genel itibariyle hâlâ perdeler kapalı... Dolayısıyla tiyatrocular da geçinebilmek için yeni arayışlar içine girmek durumunda kaldı. Bir kısmı bu dönemi çeşitli atölyeler düzenleyerek geçiriyor.



Örneğin, bu yıl Kaş'ta La Salvia Otel'de Oyunculuk Atölyesi'nin ikincisi yapılıyor. Melda Narin Güler ve Gülşah Fırıncıoğlu'nun oyunculuk eğitimi vereceği atölyede 'Tartuffe', 'Don Kişot'um Ben', 'Meçhul Paşa' gibi oyunları yöneten Emrah Eren de reji dersi verecek. 11 Temmuz -16 Temmuz tarihleri arasındaki bu atölyede farklı bir paket söz konusu. Eğer 15 Haziran'a kadar erken ödeme yapılırsa uçak bileti, transfer, sabah akşam yemeği ve otel konaklaması da pakete dahil oluyor. Yani bir nevi atölye turizmi... Hem 30 saat eğitim alıyorsunuz, hem de tatilinizi yapıyorsunuz.



Öte yandan oyuncu yazar Ayşe Erbulak da yaz döneminde Bodrum'a taşıdığı Erbulak Evi'nde açık havada yazmaya giriş ve kurgu kursu vereceğini duyurdu. Atölye demişken, Tiyatro Keyfi kurucusu Kemal Başar'ın Adana'daki akademisi de yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği akademiye iki yeni sınıf daha açıldı. Açılan sınıflara da Savaş Başar ve Salih Güney ismi verildi. Bakalım oradaki sınıflardan yeni Güney'ler, yeni Başar'lar çıkacak mı?



KUMBARACI 50'DE HAREKET VAR

Pandemi döneminde zor günler geçiren Kumbaracı50, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. İsmail Uraz'ın yönettiği 'Muamma' adlı oyun, yüzde 40 kapasite ile 12 Haziran'da saat 15.00'te ve 18.00'de iki temsil yapacak.



Ne mutlu ki seyirciler de destek olmak için ilgi gösteriyor biletlere. Ekip ayrıca, Yiğit Sertdemir rejisiyle 'Cyrano de Bergerac'ı temmuz itibariyle seyirciyle buluşturacak. Alkışları şimdiden bol olsun.



DAYANIŞMA VE UMUT SEZONU 35 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

İş Sanat, geride bıraktığımız sanat sezonunu çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşturmuştu. 5 Kasım'da 'Dayanışma ve Umut Sezonu' adıyla başlayan 21. sanat sezonu, geçtiğimiz hafta sona erdi. Her şerde bir hayır vardır. 7 ay YouTube kanalı ve internet sitesinden sunduğu 250 içerikle Türkiye'nin her yerine ulaşmayı başaran İş Sanat, bu süreçte 100 bin yeni abone kazandı.



561 sanatçının ve 100'e yakın sahne arkası personelinin iş birliğinde hazırlanan içerikler, 35 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, "Buruk başladığımız bu sezon beklemediğimiz yeni ufuklar keşfettik. Birlikte olduğumuz konserleri, beraber şarkı söylemeyi, alkış seslerini çok özledik ama çevrim içinde de hayallerimizin ötesinde bir katılıma ulaştık" dedi.



MEHMET GÜN'ÜN SANATINA IŞIK TUTAN BİR SERGİ

Mehmet Gün'ün, Berlin'de bulunan aile koleksiyonunun büyük bir kısmıyla 'Flora' döneminden eserlerinin yer aldığı sergi, Artam Global Art sergi salonlarında seyirciyle buluştu. Sergi, 18 Haziran'a kadar gezilebilir.