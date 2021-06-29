Temmuz itibariyle çok özlediğimiz sanat faaliyetlerine gerekli önlemleri alarak nihayet kavuşuyoruz. Tiyatro, sinema, konser ve opera etkinlikleri için hiç olmadığımız kadar heyecanlıyız. Festivaller, tiyatro oyunları da takvimlerini yavaş yavaş açıklıyor. Buna geçtiğimiz hafta İKSV müzik, film ve caz festivali programlarını açıklayarak başladı. Bu programa göre 13 filmin yarışacağı 40. İstanbul Film Festivali, 1-13 Temmuz tarihlerinde Maximum Uniq Açıkhava'da yapılacak.



Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden 49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye ve yurt dışından 30'un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak festivalde İdil Biret de 80'nci yaşını kutlayacak.

Yine İKSV'nin düzenlediği 28. İstanbul Caz Festivali, 1-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve açık hava mekânlarında 40'a yakın konser düzenlenecek.

12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali de 1 Temmuz'da Gala Konseri'yle İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde kapılarını açıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde 15 sanatçı aynı anda sahnede olacak. Wagner, Mozart, Rossini, Bizet, Verdi, Puccini gibi ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örneklerin seslendirileceği açılış konserinin Orkestra Şefi Can Okan. 11 Temmuz'a kadar sürecek festival kapsamında Barok Konser ve Saraydan Kız Kaçırma Operası sanatseverlerle buluşacak.



HASRET BİTİYOR

Ve en çok da tiyatro özlemi çeken sanatseverler için bereketli günler başlıyor. Şehir Tiyatroları'nın Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sahnelemeye başladığı Açıkhava Yaz Oyunları'nın yanı sıra Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu ve Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nın da oyun programları belli oldu. KüçükÇiftlik Park'ın, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 7 Temmuz'da Erdal Beşikçioğlu'nun unutulmaz performansıyla hatırlanan Tatbikat Sahne'nin 'Bir Delinin Hatıra Defteri'yle kapılarını açıyor. Dostlar Tiyatrosu'nun 'Ahmed Arif - Şahdamarım', Kumbaracı50'nin 'Cyrano de Bergerac', Davran Tiyatrosu'nun 'Üçü Bir Arada', Semaver Kumpanya'nın 'Cimri'si de programda yer alan bazı oyunlar arasında.



ŞENER ŞEN SAHNELERE DÖNÜYOR

Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında sahneler tiyatro severleri bekliyor olacak. Örneğin, sahnelendiği dönemde kapalı gişe oynayan, Şener Şen'in başrolünde yer aldığı, DasDas Sahne'nin oyunu 'Zengin Mutfağı' mecburi pandemi arasından sonra 7 Temmuz'da Antalya Açıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.



Aynı akşam İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda ise Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun rol aldığı Baba Sahne'nin komedi oyunu 'Don Kişot'um Ben' seyirciyle buluşacak.



D&R'IN 206'NCI MAĞAZASI AÇILDI

Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R, Türkiye genelindeki mağazalarına bir yenisini ekledi.



D&R'ın 206'ncı mağazası Muğla Rüya Park AVM'de, İclal Aydın'ın ilk imza günüyle kapılarını açtı. Açılışa D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ da katıldı.

