İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatrosu kurmak için yaptığı sınavların skandala dönüştüğünü geçen yazımda yazmıştım. Sınava alınan öğrencilerin oyunculuk becerilerinin değerlendirilmediği, zaten konservatuvar mezunu olan oyunculardan yine şarkı ve dans performansı istendiği, mülakattaki adayların yüzüne bile bakılmadığı ortaya atılan iddialardan. Hatta "O kadar uzun yoldan 2 dakikalığına mı geldim?" deyip yol parasını isteyen bile var. Sınava girenlerin yanı sıra tiyatro dünyasından tecrübeli isimlerin de kayıtsız kalmadığı bu şaibeli sınavlarla ilgili iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Aralarında dizilerden de tanıdığımız ünlülerin de olduğu sınava giren 200 kişilik adayın bildirisine ulaştım.



OYUNLAR İZLENMEDİ

İsyanlarını yayınladıkları bildiride şu şekilde dile getiriyorlar: "Oyunculuk sınavında gerçekleşen adaletsiz sınav sistemi 700 profesyonel sanatçıyı mağdur etmiştir. Türkiye'nin köklü kurumlarından mezun olmuş, yıllardır sahneye çıkan sanatçı arkadaşlarımızın içinde lisans dönemine kadar bale eğitimi, şan eğitimi almış, müzikallerde sahneye çıkmış ve hatta jüriye başkanlık eden Yücel Erten'in yönettiği müzikalde görev almış ama elenen meslektaşlarımız oldu. Eleme kriteri olarak ilk aşamada şan ve hareket sınavı yapılacağı, kulak, ritim ve beden esnekliğine bakılacağı söylendi. Toplamı 2-3 dakika süren, her girenin farklı kıstaslarla sınandığı şan sınavı ve esneklik, ritim kulağının ölçülmesi için basit dans adımları verilerek yapılan hareket sınavı ile 700 sanatçı bir seferde elendi. Asıl mesleği oynamak olan sanatçıların oyun parçaları/tiratları izlenmedi. Bu sınav seçilmiş bir müzikal oyununun kast seçimi değildi. Kimlerin ilk aşamayı geçtiğine dair listeler de kamuoyu ile paylaşılmadı. SMS yolu ile olumlu veya olumsuz sonuç mesajları gönderildi. Listelerin paylaşılmamasının üstüne sehven olumsuz mesaj atılan bazı adaylara sonradan olumlu sonuç mesajları iletildi. Genel sanat yönetmeni Yücel Erten'in de emekli olduğu Devlet Tiyatroları'ndan yaşıtı bir usta derdi ki: 'Şüyuu vukuundan beterdir!' Derdimiz o kadroya biz girmeliyiz de değil, biz daha iyiydik de. Tüm derdimiz adaletsizce işletilen sınav süreci ile ilgili... Kamuoyu ile paylaşılmayan listelerle ilgili... Özerk olduğu iddia edilip 'Ben yaptım oldu!' diyen zihniyetle ilgili. Muktedir olduğu için her hakka sahip olduğunu düşünenlerle ilgili. Hukuki tüm yollarla hakkımızı arayacağız."





İDDİALARA KOMİK CEVAP

'ADAYLARA ÇAY-KAHVE VERDİK GÖLGELİK ALAN OLUŞTURDUK'

Bu iddialarla ilgili İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'den görüş almak istedim ama telefonuma yanıt vermedi. Ardından İzBBŞT Sanat İletişim Direktörü Prof. Dr. Hülya Nutku'yu aradım; sınavda olduğunu ve ortaya atılan iddialarla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Daha sonra İzBBŞT'den açıklama geldi. Sınava gölge düşürecek sözler söylememe konusunda herkesi sağduyuya çağıran açıklamada iddialara en ufak bir yanıt yoktu. Aksine, dalga geçer gibi; adayların iyi koşullarda sınava girmesi için önlemlerin alındığından, adaylara sabah ve öğle kumanya verilip çay, kahve, su servisi yapıldığından, sıcaktan etkilenmemeleri için gölgelik alanlar oluşturulduğundan bahsediliyor. Bu hizmetler yerine keşke adaletli bir sınav sistemi yapsaydınız...